Miguel Díaz: ”El Gobierno eligió mal la pelea con los docentes”

NOTICIA RELACIONADA: Docentes locales realizaron una ”Marcha de Antorchas”

Continúaron sus reclamos y protestas contra la Provincia y Nación El secretario general de UDocBA Provincia, Miguel Díaz, estuvo ayer acompañando la lucha de los docentes locales. El secretario general de UDocBA a nivel provincial, Miguel Díaz, estuvo en Campana y acompañó toda la jornada de protestas de los docentes locales. Al mediodía, Díaz participó de diversas reuniones que se fueron manteniendo alrededor de la carpa blanca montada en la plaza Eduardo Costa. Por la noche, acompañó la "Marcha de las Antorchas" que recorrió el centro de la ciudad. "Me pone muy feliz que esto se haya extendido a las otras organizaciones sindicales y que estén hoy todos juntos marchando y luchando para cambiar la suerte de los docentes", aseguró el sindicalista en diálogo con LAD. "Hay un fenómeno que se da en toda la provincia con marchas permanentes. En todo el conurbano y el interior se han repetido. Se han hecho en Bolivar, en Chacabuco, Mar del Plata, Azul, Olavarría, Pergamino, Avellaneda, en Florencio Varela, San Fernando y Tigre; hay un reclamo que es generalizado de todos los docentes", afirmó. Díaz señaló que "hay una razón detrás" e las protestas "que no es política, que no es ideológica, sino que tiene que ver con el salario y las condiciones laborales". En ese sentido, sostuvo que "sería importante que María Eugenia Vidal atienda esto: que no escuche a los asesores, que escuche a los verdaderos representantes de los docentes que somos los dirigentes sindicales". "Ella tiene que ceder: se tiene que dar cuenta que esta es una lucha entre hermanos y que no le sirve al Gobierno ni a la educación", aseveró. Respecto a la propuesta oficial presentada ayer, Díaz dijo que no esperaba que fuera idéntica a la anterior pero comentó que responde a que "no hay una estrategia importante para la educación". "Suponemos que desaparezcan los gremios: ¿este es el proyecto educativo que tiene el Gobierno? Evidentemente no hay un sustento. Si quiere cambiar la educación, ese cambio se hace con todo el mundo, incluidos los docentes", añadió. "Creo que es un gobierno que no tienen ideas y que ha elegido mal la pelea con los docentes. Nos tiene que ayudar a que demos una mejor educación para la provincia de Buenos Aires", expresó. Por último, remarcó que el Frente Gremial sigue unido, destacando en ese marco la cercanía que UDocBA mantiene con SUTEBA. "Nosotros con Baradel empezamos las charlas a fines de año pasado y sabíamos que era muy importante unificar el Frente, que todos apuntáramos a los mismos objetivos. Está dando sus frutos en cuanto a la lucha, no a los resultados. Esperábamos que el conflicto durara mucho menos tiempo. Pero el Gobierno ha elegido tratar de desgastarnos y nosotros vamos a seguir luchando, porque nuestros objetivos son genuinos, no tenemos detrás otros secundarios", concluyó.

Miguel Díaz

Miguel Díaz: ”El Gobierno eligió mal la pelea con los docentes”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: