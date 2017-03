Notificación: A todas las organizaciones Sindicales Confederadas con jurisdicción en la Delegación Regional ZARATE-CAMPANA, de la Provincia de Buenos Aires Estimados Compañeros Conforme a las funciones determinadas por el artículo 65 del estatuto de la Confederación General del trabajo de la República Argentina y en cumplimiento de los incisos (a) y (b) del artículo 7 de la Reglamentación para las Delegaciones Regionales de la CGT RA, vigente desde el 13/04/1994, esta Secretaria de Interior convoca a PLENARIO NORMALIZADOR DE LA DELEGACION REGIONAL ZARATE-CAMPANA, DE LA PROVINCIA DE BUESNOS AIRES a desarrollarse el próximo martes 4 de abril del 2017 a partir de las 19:00 horas, en el CAMPING MALVINAS ARGENTINAS que posee la organización hermana del SINDICATO DEL PERSONAL DE EMPRESAS PARTICULARES DE PETROLEROS, GAS DE PETROLEO, DERIVADOS DE AMBOS Y SUBSIDIARIAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ubicado en la Ruta Provincial Nº 6 kilómetro 190.5 de la ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires. El Plenario sesionara con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Apertura del Plenario a cargo del Compañero Secretario de Interior Francisco Gutiérrez o el representante designado por esa Secretaría. 2.Entonación del Himno Nacional Argentino. 3.Elección de la Comisión de Poderes, integrada por 3 (tres) compañeros Delegados y participantes del Plenario. 4.Cuarto Intermedio. 5.Despacho de la Comisión de Poderes, lectura a cargo del miembro elegido, integrante de la Comisión. 6.Elección de la Junta Electoral compuesta pro (5) compañeros elegidos dentro de los asistentes al Plenario. Quienes a su vez, designaran un Presidente y a un Secretario. 7.Presentación de listas (en caso de presentarse dos o más listas, la votación será secreta y se adjudicara por simple mayoría). En caso de existir una sola lista, la misma será aprobada por simple aclamación. 8.Proclamación de la lista electa y puesta en posesión de cargos. 9.Palabras a cargo del Nuevo Delegado Regional. 10.Cierre del Plenario a cargo de los miembros presentes del Secretariado Nacional de la CGT RA Son requisitos para participar del Plenario: 1)Estar Confederado a la CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (Art 1 Reglamento Delegaciones Regionales), con mandato electivo vigente (por disposiciones de esta CGT RA no se aceptarán representantes que ocupen cargos no electivos o de intervención) 2)La presentación de poderes se hará ANTES del ingreso al Plenario y los mismos deberán tener las siguientes características para ser aceptados por esta Secretaria de Interior. La organización otorgante deberá estar Confederada a la CGT RA. El firmante u otorgante del poder podrá ser el Secretario General, el Adjunto Gremial o de Interior de cada organización Confederada con ámbito de aplicación Nacional. El poder deberá contener nombre, apellido y número de documento del compañero designado, cargo que detenta en la organización y membrete de la organización Confederada. La validez del poder podrá tener hasta un mes de otorgado y exclusivo para la Delegación Regional que se pretende representar, no siendo válidos Certificados de Autoridades ni ningún otro documento legal que en ningún caso podrá sustituir el poder. 3)La organización a participar deberá tener jurisdicción en la delegación Regional ZARATE-CAMPANA, y cada organización confederada podrá designar 1 (UN) representante y el aval tendrá validez si es otorgado por la conducción nacional de su respectiva organización (Art 3 Reglamento Delegaciones Regionales). 4)Podrán acreditar su delegado al momento de ingresas al recinto donde se realizará el Plenario. 5)Quedando a su disposición por cualquier consulta que consideren necesario, informándoles que a fin de recepcionar las respectivas credenciales poderes de los delegados al plenario, esta Secretaria constituirá domicilio especial en la fecha del Plenario a partir de las 17 horas en la misma sede en la que se desarrollará este encuentro, designado como Delegados Normalizadores a los compañeros Horacio Otero y Luis Lofeudo. Notifíquese a las organizaciones sindicales confederadas con asiento en los distritos de ZARATE y CAMPANA y publíquese en un diario de mayor tiraje en las ciudades de Zarate y Campana. Cumplido, archívese. Firmado: Francisco Gutiérrez, secretario del Interior CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Personería Gremial Nº 0048 | Secretaria de Interior

