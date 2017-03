El cineasta Sergio Iglesias, habitante de Los Cardales desde hace años, comienza a imprimir su impronta en un medio cultural en desarrollo y expansión permanente El Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, se estrenó en Exaltación de la Cruz un audiovisual documental que refleja las historias, sueños y padeceres de un grupo de mujeres locales que nos contaron a todos lo difícil y lo lindo que es ser mujer en nuestra sociedad. El material fue revelador, y por sobre todo emotivo. El máximo responsable de esa obra es Sergio Iglesias, músico, sonidista y realizador audiovisual de importante trayectoria, que hace mas de 20 años vive en Los Cardales, y de la mano de la artista plástica Anina Gualchi está empezando a plasmar su impronta artística en el pueblo. El video "Infinitas Historias", muy aplaudido y celebrado en todas sus exhibiciones, no fue el primer trabajo de Iglesias con trascendencia en nuestro distrito. Antes de eso en el reciente ciclo de verano "Cine bajo las Estrellas" se proyectó por los barrios de Los Cardales la serie "Ruta Mágica", que se emite en la señal Paka Paka, y que cuenta la historia de un títere nacido en Diego Gaynor, y que recorre las rutas de la provincia de Buenos Aires. Entre halagado y divertido, Sergio Iglesias disfruta su nueva popularidad artística en Los Cardales, "donde desde hace años soy conocido como gestor del Basquet formativo del Club Raver", cuenta, y reconoce que a partir de todas estas acciones se están abriendo interesantes perspectivas para fomentar la actividad audiovisual en la zona, a través de proyectos avanzados de trabajo en conjunto con la Municipalidad de Exaltación de la Cruz. Sergio es un profesional que tiene mucho para enseñar y muchas ganas de promover producciones nuevas hechas por gente de aquí. Sus orígenes profesionales son como músico y sonidista especializado en cine publicitario. Mas tarde incursionó en el sonido para largometrajes y como realizador dirigió un largometraje documental de ficción titulado "Bialet Massé, un siglo después". Dirigió y trabajó en cine documental, programas de televisión, series, e incluso trabajó como tutor de las producciones audiovisuales promovidas por el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) en todo el país. "Esa experiencia fue fantástica, porque sirvió para descubrir y promover gran cantidad de realizadores del interior que tuvieron la oportunidad de hacer realidad sus proyectos" relata Sergio. Con una mirada que no pretende juzgar, sino aportar datos para que el espectador haga su propio análisis y forme su propia opinión, Sergio Iglesias interpreta al docu-ficción, o documentales ficcionados, como un género del cine donde se aborda una realidad con las distintas herramientas que ofrece el lenguaje audiovisual. Alejándose del típico documental de National Geographic, donde hay imágenes y un locutor de fondo que cuenta lo que se ve, el docu-ficción que propone y ejercita Iglesias abreva en el trabajo dramático construyendo un relato, contando una historia que obviamente tiene sustento en la realidad, pero que no por ello deja de transformarse en un hecho artístico. Como actitud frente al trabajo, y también en la vida, Sergio Iglesias propone mantener la cabeza abierta y no cerrarse en el territorio estanco de lo conocido, sino exponerse y siempre arriesgarse a lo nuevo, a lo revelador, a lo movilizante. Como ejemplo de esto, Sergio recuerda que su formación como músico viene del rock, y que por obligaciones laborales se abrió al folklore de fusión que hacen tipos como el Chango Farías Gómez, Raúl Carnota y la gente de MPA (Músicos Populares Argentinos). "Ahí descubrí la experimentación, la fusión y la creatividad liberada. Fue una experiencia maravillosa." Arte, técnica, formación de equipos y mente abierta. Es la receta que ofrece Sergio Iglesias para promover la actividad audiovisual en Los Cardales, un lugar sin tradición en el tema, pero con una comunidad que se muestra ávida de crecer y adoptar propuestas culturales innovadoras.



Exaltación de la Cruz:

Arte, técnica y videos

