En lo que hace a la zona deI Paraná Guazú y el Paraná Bravo la semana se presentó bastante tranquila, en donde se dieron algunas capturas de bagres blancos, pati y algunas esporádicas carpas, en cuanto a la boga fue muy difícil dar con ella, si se dieron tanto de flote como de fondo muy lindos manduví, mucho armadito chico y algunos que promediaron los dos kilos, en el ingreso de canales y arroyos como así en zonas playas con juncales se encontró la presencia y capturas de tarariras pero de portes medianitos. En Berisso los amigos Ariel y Adrian guías de pesca profesionales de la zona me informaron que por la zona la pesca esta buena siempre y cuando las condiciones de ríos sean óptimas el fin de semana el sábado tuvimos una excelente jornada de pesca con bogas que fueron desde los 3 kilos hasta los 5.8 Kg y carpas que superaron en algunos casos los 10 kilos. El domingo la jornada se presentó un poco más difícil ya que las mareas fueron un tanto raras y los palos estuvieron tapados. El Pejerrey ya está, no muchas capturas aún, pero de buen porte por ser comienzo de temporada. Villa Paranacito desde esta localidad me llega la información del guía y amigo Gustavo Ramondegui diciéndome: "Hola Luis María, el pique se sigue manteniendo muy entretenido, hay para elegir, tarariras en cantidad y buen tamaño, doradillos y algunos dorados de buen tamaño, los grandes hay que esperarlos bastante pero alguno aparece, buena cantidad de paties medianos y manduvas, hay para todos los gusto y para pasar un día de pesca entretenido". En cuanto el amigo Carlos Tortul desde Reconquista Santa Fe me comenta que "Como todas la semanas les quiero dar la bienvenida querido amigos pescadores deportivos y seguidores de SEMANARIO DEL PESCADOR, a una nueva aventura de pesca y contarles como se encuentra el pique en Reconquista ya que es el lugar donde desarrolló esta apasionante actividad que es la pesca deportiva en el rio Paraná. Esta semana tengo que decir que los cachorros de surubíes siguen sin dar tregua a voraz apetito, ya que siguen picando muy firmes en todos los arroyos y en el mismísimo Paraná, con varias capturas diarias lo que tiene muy entretenidos a los amigos pescadores que nos visitan, también la pesca variada es muy interesante con una gran variedad de especies menores que no dejan de picar en ningún momento, si se pesca con la tradicional "lombriz", los dorados también se anotan en el cuadro de pesca ya que día a día se afirman con el correr de los días, todavía no están los que nosotros queremos, ( de 8,00 a 10,00 kg ) pero algunos salen de vez en cuando. Entérate del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple (97.3 Mhz) todos los jueves de 20 a 22 horas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, conducción y dirección general Luis María Bruno .

Horacio en el Guazú con un hermosos mandubí de fondo encarnado con pulpitos de lombriz.





El amigo Gustavo con uno de los tantos dobletes de armado y bagres amarillos del Bravo.



Semanario del Pescador:

”El Pique de la Semana”

