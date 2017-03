Campana UP llega al Club Ciudad y se agranda

Este año, la primera Escuela de Deportes Inclusiva de la ciudad funcionará en las instalaciones de la entidad Tricolor y agrega dos novedades: las disciplinas de niños con PC (Parálisis Cerebral) y un espacio para niños menores de 3 años. El Club Ciudad de Campana le abre las puertas a la primera Escuela de Deportes Inclusiva "Campana UP!", que funcionará en las instalaciones de Chiclana 209 los días sábados de 14 a 16 horas. Esta escuela creada en el año 2014 por el psicólogo social Néstor Bueri iniciará sus clases el próximo 1º de abril a partir de las 14 horas, brindándole un espacio lúdico y deportivo a los niños con discapacidad, "señalando la importancia inclusiva para que cualquier chico con o sin discapacidad juegue en dos horas donde no faltará la diversión y el aprendizaje mutuo", informaron. En marzo de 2014, "Campana UP" comenzó con cuatro chicos anotados. Hoy son más de 30 bajo la responsabilidad de los profesores Maxi Coronel, Lucas Peña, Belén Zimmerman, Marisol Avalos, Sofía Garayoa, Julieta Bogliani, Leo Correa y Sebastián Campodónico. Este año, con la posibilidad de un predio tan grande como el Club Ciudad, se agregan dos novedades: las disciplinas de niños con PC (Parálisis Cerebral) a cargo de la Docente en Educación Especial Ana Bordereaux y un sector para niños menores de 3 años a cargo de la profesora en Estimulación Temprana Jorgelina Barrau. El sector de padres estará coordinado por los psicólogos sociales Néstor Bueri y Marta Giménez, iniciadores de este proyecto único en la zona. "Cabe destacar la colaboración de profesionales con reconocida experiencia como la psicóloga deportiva Agustina Mayer; la Lic. en Psicología Márgara Pons, las docentes en educación especial neuro-locomotor Miriam Fernández y María Eugenia Fernández, la psicopedagoga Ivanna Horrisberguer y la psicomotrisista Agustina Tamagno", remarcaron desde la Escuela. "Campana UP! fue fuente de inspiración de otras escuelas similares, ya que se abrió el año pasado Ciudadela Sur. Sus profesores vinieron a Campana para interiorizarse en el trabajo colectivo y este año comenzó en Córdoba capital la escuela "Empate" con la que mantuvimos un contacto directo desde noviembre del año pasado", agregaron. La Escuela "Campana UP!" está basada en tres columnas importantes: una parte de desarrollo deportivo, otra de desarrollo terapéutico y una parte social, a la que este año le darán la importancia necesaria para que la escuela pueda captar niños sin discapacidad, "respetando todos los tiempos de aprendizaje y para que sirva de contención a nuevos padres de niños con discapacidad". "Campana UP es la única escuela de deportes inclusiva en la zona, lo que le valió un reconocimiento en Legislatura Porteña en el año 2014. Una opción nueva para una comunidad necesitada de espacios donde los niños puedan expresarse, socializar y hacer amigos siempre", concluyeron.



Campana UP llega al Club Ciudad y se agranda

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: