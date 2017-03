Oscar y su hijo Martín son rosarinos, pero llevan la pasión por Villa Dálmine como impronta distintiva: tienen un programa deportivo con una sección especial para el Violeta en la propia Rosario y han pintado un mural con los colores del club en pleno barrio de Newells. Son hinchas de Villa Dalmine, pero nunca residieron en Campana. Son de Rosario. Sin embargo, eso no les impidió a Oscar Pisia y su hijo Martín (19) pintar un muro en la esquina de su casa con los colores del viola ¡en medio de un barrio de Newells Old Boys! "Soy hincha fanático del club desde que descubrí que en la Argentina había un equipo con los colores de la Fiorentina de Italia y ése era Villa Dalmine", explica Oscar. "Desde ese momento no tuve ninguna duda de que iba a seguir al equipo de Campana toda mi vida", agrega quien suele viajar hasta Mitre y Puccini para seguir las alternativas del Violeta. "Lo seguí en épocas gloriosas, como cuando tenía el equipo de "Los Magníficos", cuando jugaban el Diablo Monserrat, Pobersnik, Pedrito Troglio, el Pacha Cardozo y quien sustentó todo ese equipo, José Basualdo", recuerda. Desde hace 35 años, Oscar se dedica al periodismo deportivo. Y en el último tiempo ha compartido esa tarea con Martín, su hijo de 19 años que estudia ingeniería. Han pasado por las principales radios de Rosario (LT8, LT2, LT3) y actualmente se ubican en la AM Radio Libertad, la cuarta emisora de amplitud modulada de la ciudad de Rosario, donde llevan adelante el programa titulado "Deportísimo y Ascenso en Libertad". "Tenemos un espacio dedicado exclusivamente al Viola y lo decimos con orgullo. Estamos seguros de que somos los únicos que informamos con un segmento exclusivo sobre la vida de Villa Dálmine fuera de Campana", afirma Oscar. Entre los recuerdos que afloran menciona un clásico con Defensores Unidos de Zárate que "terminó en una verdadera batalla: volaban tablones, botellas, teléfonos". También marca como "algo inolvidable" los últimos ascensos: a la Primera B Metropolitana en 2012 y al Nacional B en 2014. Incluso, el ascenso a la Primera B le dejó una anécdota que pinta su pasión Violeta: "La fiesta se inició en el estadio y salimos en caravana. En un momento se rompe la autobomba y tuvimos que bajarnos todos, incluso los jugadores y refugiarnos en un edificio, dado que había miles de personas enloquecidas en pleno centro de la ciudad. En medio de toda esa euforia, con mi hijo Martín nos dimos cuenta de que habíamos dejado olvidada a mi señora en la cancha y tuvimos que volver caminando a rescatarla. Fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida". Los Pisia. Padre e hijo unidos por una sola ilusión: ver a Villa Dalmine en lo más alto del fútbol argentino. Mientras tanto, cuidan que nadie toque la única pintada que luce en Rosario los colores de su querido Violeta.

Historias Violetas:

Los Pisias, dos tipos audaces

