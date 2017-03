"Esto está bárbaro", repetía Juan María Traverso, el máximo campeón del TC 2000 y referente de la historia de la categoría mientras miraba la gente en las tribunas y disfrutaba de la previa de la gran carrera final del Súper TC 2000.

"El Flaco", quien es uno de los artífices en el plan de recuperación del Autódromo de la ciudad de Buenos Aires por parte de la Asociación Argentina de Volantes observaba la cantidad de gente que entraba a media mañana del domingo y la ansiedad lo llevaba a caminar los boxes para saludar a los pilotos, ingenieros, mecánicos y todos quienes lo conocen de aquellas épocas de piloto en la categoría de la que es uno de sus hacedores.

Las tres palabras de Traverso resumen lo que fue el fin de semana de estreno del Súper TC 2000 y es la pincelada del momento que vive en su corto tránsito desde 2012 con el nuevo formato reglamentario principalmente en la potencia y sonido de sus motores.

Fue un acierto iniciar la temporada en Buenos Aires, y así reverdecer las expectativas sobre un momento muy importante del Súper TC 2000. Un nuevo año casi siempre trae cambios, pero esta vez los cambios fueron fuertes y con la llegada de nuevas marcas, equipos, modelos y pilotos la categorìa arrancó con mucha fuerza un año quer promete ser espectacular. Con la mayor cantidad de autos en la grilla desde que el actual formato del Súper TC 2000 está en vigencia (marzo de 2012), y con una nueva marca con apoyo oficial (Citroen), con dos equipos nuevos (Fela y Citroen), con regresos y nuevos pilotos el inicio en Buenos Aires fue uno de los arranques con más repercusión con unja respuesta masiva de la gente que cuando la propuesta es buena, acompaña.

Sin olvidarnos de las anteriores oportunidades en Buenos Ares, en los dos callejeros o en los ´200 kilòmetros´ citas en las que siempre acompañaron multitudes, la de este fin de semana fue la primera fecha como evento regular de campeonato y tuvo un muy buen acompañamiento y fue un primer paso que augura un año intenso. La fiesta, la gente, el colorido, el respaldo institucional, el apoyo comercial, las figuras, los pilotos, las marcas, los autos, los motores y su sonido y potencia, todo se conjuga para que la categoría siga en ascenso. Las tribunas llenas de gente es el certificado de buena salud que todas las categorías quieren tener. El desafío de ahora en más será mantener la misma línea y que el público del interior también responda como lo ha hecho en estos últimos años.

En el plano deportivo ya se ha dicho casi todo sobre la soberbia actuación del equipo Citroen y de su piloto José Manuel Urcera. No es revelación verlo así, ya lo ha demostrado antes que es aguerrido y que va al frente, al límite con sus maniobras, Está claro que se ha convertido en un piloto rápido, vertiginoso y "molesto" para el grupo de colegas "top" el automovilismo nacional. Lo bueno de Urcera es que no se achica y mantiene su tono de voz inmutable, como si nada. No se enoja, ni pone caras, ni amenaza con llanto. Imperturbable y frío. Y en este último tiempo empezó a amigarse con los podios. Será un gran protagonista pero no le será fácil a Citroen, como no le será fácil a ningún equipo. La paridad se nota y si bien las carreras largas no tienen en todas las vueltas la emoción de la fricción y el toque, son competencias para pensarlas, y correrlas con el respaldo de un equipo fuerte siempre. Respecto de la polémica entre Urcera y Leonel Pernía, con el apercibimiento para ambos las autoridades actuaron bien. Hubo roces, pero son bàsicamente de carrera y sin mala intención. Son carreras de autos...

Ver al autódromo lleno, con autos que su pueden identificar y son diferentes, con equipos oficiales, con más marcas, con la mayoría de los mejores pilotos de Argentina, motores con mucha potencia y un sonido incomparable son metas a las que el Súper TC 2000 ha llegado con mucho sacrificio, esfuerzo e inversión. Sin hacer estridencias y sin ayuda del dinero público del Estado la categoría ha iniciado un camino de ascenso que la sigue conviertiendo en una de las más relevantes de autos de turismo en el automovilismo internacional. El aplauso del primer capítulo deberá repetirse en el imponente Potrero de los Funes y así mantener el mismo camino iniciado con tanto brillo. Porque como dijo Traverso en la mañana del domingo: "Esto está bárbaro".