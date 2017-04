La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 31/mar/2017 Vóley:

Los juveniles del Club Ciudad de Campana se mantienen invictos en este 2017







Disputadas las primeras tres fechas del Nivel B de la Federación Metropolitana, los chicos Tricolores no han perdido partidos en ninguna de las cinco categorías. Transcurridas ya tres fechas desde el inicio del Campeonato Oficial de divisiones juveniles organizado por la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), los equipos masculinos del Club Ciudad de Campana, se mantienen invictos en la Rueda Clasificación del Nivel B. Los chicos dirigidos por Rubén Rosales, con la colaboración de Gabriel Martra y Lucas Caston, no han perdido partidos todavía. En la primera fecha, frente a UNTREF como local el sábado 11 de marzo, las categorías del CCC obtuvieron los siguientes resultados: 2-0 en Sub 13; 3-0 en Sub 15; 3-0 en Sub 17; 3-2 en Sub 19; y 3-1 en Sub 21. Luego, el sábado 18, fueron visitantes en Club Harrod´s, donde también "sacaron tira" con cinco nuevos triunfos: 2-0 en Sub 13; 3-0 en Sub 15; 3-1 en Sub 17; 3-0 en Sub 19; y 3-0 en Sub 21. Finalmente, en la tercera fecha, disputada el último sábado 25 en Campana, las categorías Tricolores se midieron frente a Estudiantil Porteño, que cuenta con equipos muy bien armados que descendieron el año pasado del Nivel A y que en las dos primeras fechas, en la tabla general, estaba igualado con Ciudad de Campana. Sin embargo, los chicos de nuestra ciudad volvieron a salir perfectos del desafío con los siguientes resultados: 2-0 en Sub 13; 3-0 en Sub 15; 3-0 en Sub 17; 3-1 en Sub 19; y 3-2 en Sub 21. Ahora, mañana sábado 1 de abril, los equipos juveniles de Ciudad de Campana pondrán nuevamente en juego sus invictos cuando enfrenten de visitante a Club Galicia.



EL EQUIPO SUB 19 DEL CCC, DIRIGIDO POR EL PROFESOR RUBÉN ROSALES. LOS PLANTELES JUVENILES DEL CCC CATEGORÍA SUB 13: Alexis Martra, Tiziano Louyer, Emilio Michel, Luca Damiano, Juan Pablo Da Pián; Federico Ríos, Facundo Caamaño, Julián Gotta, Ezequiel Grobas, Uriel Alves, Santiago Marquehosse. ENTRENADOR: Gabriel Martra. ASISTENTES: Rubén Rosales, Lucas Caston CATEGORÍA SUB 15: Raxyz Genovesi, Tomás Acuña, Ignacio Romero Allegri, Alejo Nouyu, Valentín Hasperué, Alejo Fonseca, Juan Martín Gotta, Matías Louyer, Iván Barragán, Gonzalo Schmidt, Lucas Etchechoury, Felipe Fernández Hulten. ENTRENADOR: Rubén Rosales. ASISTENTES: Gabriel Martra, Lucas Caston CATEGORÍA SUB 17: Iván Barragán, Ramsés Cascú, Juan Pablo Zec, Fausto Bellanger, Jonás Ponzio, Ian Barranco, Franco Massi, Francisco Etchechoury, Pablo González, Pedro Vetovalli, Enzo López, Felipe Fernández Hulten; Federico Dorado. ENTTRENADOR: Rubén Rosales. ASISTENTES: Gabriel Martra y Lucas Caston CATEGORÍA SUB 19: Kevin Alves, Gonzalo Michelón, Juan Martínez, Jonás Ponzio, Rodrigo Michelón, Federico Leone, Franco Massi, Francisco Etchechoury, Fausto Bellanger, Ian Villanueva, Ignacio Gotta, Federico Dorado. ENTRENADOR: Rubén Rosales CATEGORÍA SUB 21: Kevin Alves, Gonzalo Michelón, Juan Martínez, Rodrigo Michelón, Federico Leone, Lucas Caston, Nicolás Farías, Nicolás Czerniejewiski, Ian Villanueva; Ignacio Gotta, Federico Dorado. ENTRENADOR: Rubén Rosales

EL EQUIPO SUB 17 TRICOLOR OBTUVO DOS VICTORIAS POR 3-0 Y UNA POR 3-1 EN LO QUE VA DE LA ACTUAL TEMPORADA

