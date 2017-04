La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 31/mar/2017 Nacional B:

Villa Dálmine cierra su preparación para recibir mañana a los Andes









CAMBIO DE HORARIO Ayer, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que el partido entre Villa Dálmine y Los Andes se disputará este sábado media hora antes de lo que había sido pautado inicialmente. Así estará arrancando a las 15 horas, siempre con el arbitraje de Ramiro López, quien estará secundado por los asistentes Martín Saccone y Leonardo Fraga. Esta tarde realizará su último entrenamiento. El DT Facundo Argüello probó variantes en todas las líneas de cara al partido del sábado, que se jugará a las 15 horas. Falcón por suspensión y Burzio por lesión serán bajas ante el Milrayitas. El plantel de Villa Dálmine tendrá esta tarde su último entrenamiento antes del partido que disputará mañana sábado desde las 15 horas (se adelantó media hora) frente a Los Andes por la 26ª fecha del campeonato del Nacional B. Para el Violeta será la oportunidad de conseguir su primera victoria del año, luego de los empates obtenidos ante Santamarina y Chacarita (ambos como local) y de las derrotas sufridas contra Flandria y Juventud Unida de Gualeguauchú (ambas como visitantes). Este presente se suma a la mala racha con la que el equipo de nuestra ciudad terminó el año pasado y, así, Villa Dálmine sólo ha ganado en dos de sus últimas 18 presentaciones, retrocediendo hasta el puesto 21 de la tabla de posiciones. Por eso, esta semana no sorprendió que el entrenador Facundo Argüello haya probado diferentes variantes para encontrar la mejor alineación para recibir a Los Andes. Dos cambios deberá realizar de manera obligada: Horacio Falcón llegó a la quinta amarilla en Gualeguaychú, mientras que Pablo Burzio sufrió un desgarro y sería baja las próximas tres semanas. Por el Otto, el DT probó tanto con Fabrizio Palma como con Leonardo Cisnero, mientras que el lugar que deja Burzio podría ser ocupado por Jonathan Figueira o Juan Manuel Mazzoccchi. Pero éstas no serían las únicas modificaciones en el Violeta: Luciano Recalde ingresaría en la zona defensiva (puede hacerlo como marcador central o lateral izquierdo), al tiempo que Ezequiel Cérica finalmente tendría su oportunidad desde el arranque. "Pastelito" desplazaría a Lucas Favalli de la formación inicial y formaría dupla de ataque con Ezequiel Carboni. De confirmarse ese cambio, Argüello modificaría también el esquema táctico porque estaría ubicando en la alineación titular a dos delanteros bien definidos. Después, de acuerdo a los nombres que termine eligiendo, su equipo saldría 4-4-2 o 4-3-1-2, dejando atrás el 4-2-3-1 utilizado en las fechas iniciales. Aunque todavía no hay nada confirmado. Quizás en los trabajos tácticos y de pelota parada que se realicen esta tarde haya más pistas de cara al choque de mañana.

FABRIZIO PALMA PODRÍA VOLVER A LA TITULARIDAD POR LA SUSPENSIÓN DE FALCÓN.

Nacional B:

Villa Dálmine cierra su preparación para recibir mañana a los Andes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: