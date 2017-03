El gobierno de España lanzó una campaña contra la violencia de género, en especial al femenino, con la ayuda de las redes sociales Facebook y Twitter. Los comunicadores sociales que colaboran con la toma de conciencia del papel de la mujer hoy entendieron que sin las nuevas formas de difusión de la información, el alcance y el interés por la campaña disminuiría. Entre las formas de violencia se encuentran revisar el teléfono celular de la pareja, secuestrarlo, exigir que muestre los mensajes y apoderarse de las claves de privacidad. No son solamente los golpes, por cierto deleznables, los que infringen el protocolo de la buena convivencia. La civilidad y los buenos modales no consisten simplemente en abrirle la puerta del auto y cerrarle las de la vida. Y convengamos, muchachas, cuántas de nosotras hemos caído en el infierno de Dante pizpeando los mensajes de nuestros hombres en el más completo silencio. No reincidamos. La selva informática tiene boas más gigantes que la anaconda amazónica, más venenosas que cualquier yarará-cuzú, más feroces que el león de Narnia. Si él/ella pone "me gusta" o pasa de largo un posteo de Facebook no es la muerte de nadie. Si tenés un amigo que te corteja no estás cometiendo ningún crimen capital. Aprendamos a convivir sin violencia, pero sobretodo, teniendo en cuenta nuestra dignidad. Como dijo Borges en su poema El ángel, no hagamos nada que averguence al Custodio.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



El Panóptico:

Redes en las redes

Por Fabiana Daversa

