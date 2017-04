La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 31/mar/2017 Manes y...:

2.500 vecinos disfrutaron su conferencia Durante su conferencia en Campana, el reconocido neurólogo analizó diferentes temas. Aquí, un repaso a sus frases más destacadas sobre cuestiones como las Neurociencias, la pobreza, la educación, las emociones y la creatividad, entre otras. MANES Y LA NEUROCIENCIA "Sabemos algunos conceptos interesantes acerca de cómo funciona nuestra mente, cómo funciona la memoria. No es una sola, hay varias memorias: semántica, episódica, online. Sabemos que la memoria episódica se puede transformar y recrearse. La neurociencia va impactar en todo lo que hacemos en el cerebro". "Lo más importante del país que tenemos es el cerebro. La capacidad de pensar, de imaginar, soñar, proyectar, de educarnos. Los argentinos debemos cambiar nuestros sesgos, dejar de pensar siempre en el corto plazo. Si no pensamos en el futuro, nunca vamos a salir de la emergencia. El corto y largo plazo están conectados. El corto plazo está impregnado de futuro y el futuro está impregnado de corto plazo". LA EDUCACIÓN Y LAS POLÍTICAS DE ESTADO "Hoy los países que se desarrollan y aquellos que aspiran a hacerlo invierten en conocimiento y ponen como principal política de Estado el conocimiento. Necesitamos una educación de más calidad, para eso hay que poner al docente como el trabajo más prestigioso de la Argentina. El docente cuando éramos chicos transmitía la información. Hoy con las tecnologías los chicos tienen más información. El rol del docente hoy no es transmitir la información, el rol del docente es ver cómo el chico trabaja con esa información, cómo genera nueva información, cómo trabaja en equipo o cómo comunica esa información. El rol del docente nunca va a desaparecer. El contacto humano es clave. Nosotros somos seres sociales. Los seres humanos necesitamos contacto humano. El mejor docente es el que logra inspirar, ser un ejemplo. No podemos reemplazar contacto humano con la tecnología. Hay que reinventar al docente pero nunca vamos a reemplazarlo. Poner al docente como factor central en la educación es clave. Evaluar a los alumnos y docentes es clave, no para estigmatizar sino para a partir de esos datos construir mejores políticas para la educación". "En 1869 Argentina tenía el 70% de la población analfabeta. En nuestro país hoy 1 de cada 3 niños de entre 0 y 4 años tienen necesidades básicas insatisfechas. No es posible, no es aceptable que nuestros niños estén mal nutridos y mal estimulados. Esto es un crimen, una inmoralidad del presente y al mismo tiempo una hipoteca social hacia el futuro. La desigualdad y la falta de oportunidades desgarran el tejido social y empujan a las personas hacia la desesperanza, la apatía, a la violencia. La igualdad social es responsabilidad de todos". "La política de Estado que necesitamos en Argentina para desarrollarnos y que nos puede unir a todos es cuidar los cerebros de los chicos, adolescentes y ancianos. Que todos tengan educación de calidad. De 100 argentinos que van a la escuela primaria se reciben 47 de la secundaria. Los que se reciben solamente la mitad comprende un texto completo. Hay que llevar a todos los chicos al aula y educarlos con calidad". LA POBREZA "De cada dos chicos de 2 años, uno tiene algún tipo de malnutrición. El 30% de los compatriotas viven en la pobreza. La pobreza requiere que las personas que viven en esa condición usen sus recursos cognitivos para pensar qué van a comer dentro de un rato o el lugar más cómodo para dormir. Usan los recursos cognitivos para lo inmediato y no pueden proyectar salir de la pobreza. Muchas veces la pobreza genera conductas que lamentablemente se perpetúan la cabeza". "Las crisis y desigualdades sociales no las provocan las personas que están en la pobreza. Son víctimas de la situación. La pobreza genera un impuesto cognitivo. Muchos creen que para reducir la pobreza solo es necesario el crecimiento económico. Si el crecimiento económico no está acompañado de una educación de calidad no salimos de la pobreza". LAS EMOCIONES Y LA CREATIVIDAD "No podemos entender nuestro cerebro de una manera aislada. El cerebro está teniendo miles de conexiones nuevas todos los días. Somos cerebros comunicados. Somos seres sociales. Vivir aislado, en soledad crónica, nos mata. Es un factor de mortalidad más importante que la obesidad y el alcoholismo". "En todos estos años hemos desarrollado un sistema para tomar decisiones, es automático, no es consciente, está basado en la emoción del momento, también en experiencias previas, y en un contexto que cambia permanentemente. Nos adaptamos al contexto. Muy pocas veces somos lógicos racionales. La mayor parte del día vivimos de forma automática, no consciente". "La cultura que nos rodea, los diarios que leemos, la radio, los programas de televisión, los compañeros de trabajo, las historias compartidas, modulan la manera en la que pensamos, sentimos y decidimos". "Recordamos lo que nos emociona. La emoción ayuda a consolidar la memoria humana. Necesitamos también olvidar porque sino no podemos asociar nada nuevo. La ciencia no puede medir la complejidad de la inteligencia humana, sólo puede medir un aspecto de la inteligencia que es el coeficiente intelectual. Lo que si sabemos desde la ciencia es la importancia inteligencia colectiva: cuando un grupo funciona bien es mucho mayor que la suma de las partes". "La creatividad surge cuando hay procesos previos, no surge de la nada. El primer proceso que se requiere para la creatividad es la preparación. Tenemos que estar preparados para equivocarnos. Las empresas, las escuelas estigmatizan el error. Para crear tenemos que tratar de encontrar un contexto positivo, que inspire la realidad. Los argentinos necesitamos ser creativos para lograr un paradigma, una política de Estado que vaya hacia el futuro". FRASES DE ESCRITORES Durante la presentación, Manes citó a diferentes escritores. A continuación, tres de esas frases que rescató: "Si uno quiere borrar las barreras sociales debe invertir en educación. La educación debe ser el mayor plan de lucha contra la pobreza y contra la exclusión" (Confucio) "La vida no es la que vivimos sino cómo la recordamos para contarla" (Gabriel García Márquez) "Señor Presidente, más allá de todos los problemas que tenemos, los argentinos no sólo tenemos el derecho sino tenemos el deber de la esperanza" (Jorge Luis Borges a Raúl Alfonsín) DOS PASIONES "Además de mis afectos y mi familia, una de mis pasiones es estudiar el cerebro humano con el método científico, con sus limitaciones, en forma multidisciplinaria a diferentes niveles". La otra pasión es su país, Argentina: "Por eso volví en el 2001, para ayudar desde mi área como médico, investigador, como docente. Hoy tengo un enorme privilegio; soy el rector de la Universidad Favaloro. Es una enorme responsabilidad poner mi grano de arena para continuar el legado de uno de los argentinos más trascendentes del siglo XX, el doctor René Favaloro. Representa lo mejor de este país. Fue una persona humilde".



