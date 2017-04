La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 31/mar/2017 Correo de Lectores:

En apoyo a Mariela Sajen

Por Moyano Miguel







Esta carta la elevamos por el hecho que sucedió el día 27/02/2017 siendo las 23.50 horas. Ante la jornada sofocante decidimos ir a tomar fresco a la Costanera de Campana. En una mesa a pocos metros del muelle principal nos disponemos a cenar. En ese momento, observábamos que otra familia había pescado un cangrejo. Como todos los niños, se acercaron a observar no sabiendo que la columna Nº 4 del muelle contaba con un desperfecto eléctrico de alto riesgo. Mi familia estaba acompañada por una nena de 10 años, hija de Mariela Sajen. Ella se acerca a dicha columna, tomando contacto con la base y quedando pegada al metal. Ante mi desesperación corro y la desprendo de la columna, recibiendo yo mismo una descarga. Al retirar a la niña, se empieza a desvanecer lentamente. Nos trasladamos urgentemente al domicilio de la madre, que nos estaba esperando con la documentación de la niña para llevarla rápidamente al Hospital San José. Fuimos comunicados que la niña entró en síntomas de "Electrocución" causándole quemaduras en sus manitos y piecito, quedando dos días en internación. Tal cual yo lo relato sucedieron los hechos. Estando en el Hospital esa noche se acercaron dos familias del barrio Del Pino preocupados por el estado de la niña. Nos comentan que en el transcurso del día otros tres niños también recibieron descarga eléctrica en la misma columna. De haberlo sabido, no hubiésemos permitido que nuestros chicos se acercaran y nosotros mismos colocábamos un vallado y dábamos aviso a quien corresponde. Al día siguiente concurrimos al mismo lugar y un grupo de personas que fueron testigos de lo ocurrido nos preguntaron por el estado de la niña. Además, contaron que estuvieron trabajando en el lugar y que un operario recibió una descarga eléctrica aun teniendo los guantes puestos. Después de lo ocurrido nos enteramos que a Mariela Sajen la dejan sin trabajo en el Municipio de Campana, a 20 días de quedar con estabilidad laboral, indignándonos nosotros y toda la gente que estamos apoyándola. Señor intendente Sebastián Abella, si usted lee esta nota queremos que se ponga las manos en su corazón y piense que una madre se quedó sin trabajo, que es el único sostén que tienen sus tres hijos. Señor intendente ponga la mano dura con los responsables de lo ocurrido y no con una madre trabajadora que lo único que solicita es trabajo y que hace un mes viene solventando los gastos de la niña como puede. Moyano Miguel DNI: 12.210.996



