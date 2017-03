La nueva casa de estudios inauguró su primer ciclo lectivo con gran expectativa, y con la asistencia de alumnos de Exaltación de la Cruz

La Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA) fue creada por ley del Congreso Nacional a fines de 2015, y luego de un primer período organizativo y de planificación, acaba de comenzar esta semana el período de clases de las distintas carreras de grado, en sus sedes de San Antonio de Areco y Baradero.

En un hecho histórico, la UNSAdA inició esta semana, por primera vez en su historia, la cursada de los más de 300 alumnos inscriptos, que provienen de diferentes partidos de la región como Capitán Sarmiento, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Exaltación de la Cruz y San Pedro.

El Rector Organizador, Jerónimo Ainchil, recorrió algunas de la primeras clases para darle la bienvenida a los alumnos y agradecerles su confianza por apostar a una nueva universidad. Además, en un breve mensaje ante medios de prensa, Ainchil destacó "el entusiasmo de una comunidad que ha venido trabajando en la idea de materializar este proyecto desde hace muchos años. Este tiempo en el que he asumido esta responsabilidad de colaborar con la puesta en marcha de la Universidad he podido palpar, en cada conversación y cada reunión, la esperanza puesta en la concreción de este sueño, en las autoridades, en las instituciones intermedias, la comunidad educativa, los dirigentes políticos y en los vecinos, que ven en el inicio de esta novel institución una herramienta de progreso para el conjunto de la sociedad".

Luego, el Rector agradeció el compromiso de los intendentes locales Francisco Durañona (San Antonio de Areco), Fernanda Antonijevic (Baradero) y Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento), donde la UNSAdA ha comenzado actividades. "Quiero mencionar también a las ciudades de San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Exaltación de la Cruz y San Pedro, en las que estamos trabajando para que en breve se integren a este proyecto universitario", agregó Ainchil.

Francisco Durañona expresó que quería acompañar a la UNSAdA "en una jornada que es un hito para la región y que va a tener una relevancia cultural y social impresionante. Todos los intendentes de la región, de diferentes signos políticos, estamos interesados en la evolución de esta Universidad; es una política consensuada".

Por su parte, la Dra. Fernanda Antonijevic, en su visita al Centro Universitario Baradero, dialogó con los estudiantes y los alentó "en este prometedor desafío".

La oferta académica inicial de la UNSAdA está conformada por las siguientes carreras: Licenciatura en Informática, Analista en Informática, Profesorado Universitario en Informática, Ingeniería en Producción Agropecuaria, Tecnicatura Universitaria en Producción Agropecuaria, Licenciatura en Gestión Ambiental, Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental, Licenciatura en Economía, Tecnicatura Universitaria en Administración y Gestión, Licenciatura en Gestión del Patrimonio Cultural y Analista de Proyectos relativos al Patrimonio Cultural.