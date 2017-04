La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 31/mar/2017 Villa Dálmine:

La Reserva perdió en su primera presentación del año







Con una formación integrada en su totalidad por juveniles de las divisiones inferiores, el Violeta perdió ayer 3-0 ante All Boys. Por la octava fecha de la Zona A del Torneo de Reserva de Ascenso, Villa Dálmine cayó 3-0 como visitante frente a All Boys en lo que fue su primera presentación del año. De esta manera, el Violeta sumó su segundo traspié en este certamen que lo tiene al frente de la tabla de posiciones de la Zona A con 18 unidades (ganó seis encuentros y perdió solo dos). Este jueves, el equipo dirigido por Walter Marchesi presentó una formación integrada en su totalidad por juveniles de las divisiones inferiores (de los que jugaron, sólo Acosta y Vera Borda han debutado en Primera División). Ahora, el próximo compromiso que tendrá Villa Dálmine por este torneo será el martes 4 de abril a las 15 horas frente a Deportivo Armenio en la cancha principal del predio Héctor Fillopski. SÍNTESIS DEL PARTIDO ALL BOYS (3): Matías Vaccaneo; Ignacio Vázquez, Ignacio Paradiso, Gastón García (Leandro Rodríguez) y Pablo Schmitt; Matías Sandoval, Roque Ovejero, Cristian Torres (Tomás Colángelo) y Brian Guerra; Raúl Acosta (Nelsón Da Silva) y Lucas Nicchiarelli. DT: Martín Cicotello. SUPLENTES: Luciano Guarracino, Federico Morales, Mirko Ladrón de Guevara y Alan Espeche. VILLA DÁLMINE (0): José Castellano; Federico Acosta, Leonel Montani, Dante Di Benedetto, Germán Fedeli (ST Enzo Moreno); Augusto Colaneri, Leonardo Maciel, Claudio López (ST 10m Nicolás Colombano); Bahiano García (ST 25m Elías Grassi); Francisco Nouet y Juan Cruz Vera Borda. DT: Walter Marchesi. SUPLENTES: Francisco Mastrángelo, Fernando Rodríguez, Germán Águila y Gastón Martire. GOLES: PT Lucas Nicchiarelli. ST Raúl Acosta y Matías Sandoval (AB). EXPULSADOS: Nelson Da Silva (AB) y Leonel Montani (VD). ESTADIO: Islas Malvinas de All Boys.

CLAUDIO "CAFI" LÓPEZ MANIOBRANDO AYER EN CANCHA DE ALL BOYS.



Villa Dálmine:

La Reserva perdió en su primera presentación del año

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: