Primera D:

Visitará a Liniers, que ayer cayó ante Victoriano Arenas en el cierre de la 19ª fecha. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la programación de la 20ª fecha de la Primera D y así Puerto Nuevo conoció que su próximo compromiso será el martes 4 de abril como visitante frente a Liniers desde las 15.30 horas y con arbitraje de Santiago Mitre. El equipo de Villegas fue uno de los que ayer cerró la 19ª jornada, que empezó el sábado con Puerto Nuevo ante Lamadrid y terminó recién ayer con cinco encuentros. De esos cotejos se destacó el empate sin goles entre Leandro N. Alem y Central Ballester, que le permitió al Lechero quedar como único líder ante la derrota de Ituzaingó 2-0 como visitante frente a Muñiz. Asi, Atlas (que derrotó 2-1 a Centro Español) y Victoriano Arenas (que superó 1-0 a Liniers) se acercaron a la cima. El quinto partido que completó la jornada de ayer fue el entretenido empate entre Deportivo Paraguayo y Liniers, que igualaron 3-3. De esa manera, el elenco Guaraní alcanzó a Puerto Nuevo en las posiciones: ambos tienen 21 puntos, uno menos que Claypole y Lamadrid, que comparten el noveno lugar. Antes, el sábado habían igualado 2-2 Puerto Nuevo con Lamadrid, mientras que el domingo habían jugado: Juventud Unida 1-2 Claypole; y Yupanqui 0-2 Argentino (Rosario). PRIMERA D - FECHA 20 DOMINGO - 15.30 horas: Argentino (R) vs Victoriano Arenas / Juan Battaglia LUNES - 15.30 horas: Centro Español vs Muñiz / Sebastián Zunino MARTES - 15.30 horas: Ituzaingó vs Central Ballester / Hernán Dellacasa - 15.30 horas: Claypole vs Atlas / Gonzalo Beloso - 15.30 horas: Lugano vs Yupanqui / Sebastián Habib - 15.30 horas: Alem vs Deportivo Paraguayo / Alejandro Ramírez - 15.30 horas: Liniers vs Puerto Nuevo / Santiago Jorge Mitre

Primera D:

Puerto Nuevo fue programado para el martes

