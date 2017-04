La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 31/mar/2017 Selección Argentina:

CONTRA MASCHERANO Carlos Dibos, quien trabajó como preparador físico de la selección argentina en la segunda etapa de Alfio Basile (entre 2006 y 2008) aseguró que en el equipo nacional "hay que terminar con el club de amigos". En declaraciones al programa No Todo Pasa, de TyC Sports, Dibos agregó: "Hay siete u ocho jugadores que cumplieron un ciclo y no pueden sostener el peso de venir". Y dentro de esa nómina incluyó a Javier Mascherano, al que definió como "el que entrega las planillas para asociarte al club de amigos" de la Selección Argentina. El capitán del equipo nacional, sancionado por cuatro fechas, negó haber insultado a un juez de línea en el partido Argentina-Chile. Horas antes que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) apele ante la FIFA para intentar lograr una disminución en la sanción a Lionel Messi, se conoció ayer el escrito que el futbolista presentó en primera instancia, donde negó haber insultado al juez de línea pero reconoció algunos "dichos al aire". El rosarino agrega en el escrito que "el asistente de nacionalidad brasileña entendía perfectamente lo que decía" y manifestó: "Conversamos de manera amigable, sin que en ningún momento mis dichos lo hayan ofendido o injuriado". En su escrito, que fue redactado en Santa Cruz de la Sierra, Messi reconoce que sus palabras "jamás fueron destinadas a su persona, sino que fueron dichos al aire". "Desde ya pido disculpas por ello", escribe. "Los videos que se acompañan no demuestran que haya existido una ofensa", relató antes de que se conociera la sanción de cuatro fechas. Según trascendió, los mejores abogados especializados en derecho deportivo de la Argentina presentarán la apelación en las próximas horas y, una vez que lo hagan, tendrán siete días para fundamentarla.

EL 10 DEL SELECCIONADO FUE SUSPENDIDO POR SUS REACCIONES CONTRA EL LÍNEA.



Lionel Messi reconoció algunos ”dichos al aire” en su descargo

