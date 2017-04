La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 31/mar/2017 Breves Deportivas







GAGO DESGARRADO El capitán de Boca Juniors, Fernando Gago, sufrió un desgarro el miércoles y será baja para los próximos compromisos del Xeneize. Su reemplazante sería colombiano, aunque el DT Guillermo Barros Schelotto todavía no confirmó si será Sebastián Pérez o Wilmar Barrios quien ingrese en la alineación para enfrentar el sábado a Defensa y Justicia. El equipo en el que juega el campanense Nazareno Solís es líder del campeonato de Primera División con 37 puntos y supera por tres unidades a San Lorenzo (34), conjunto que tiene a otros dos jugadores nacidos en nuestra ciudad, Nicolás Blandi y Juan Ignacio Mercier. COMIENZA LA FECHA 18 Con dos partidos, esta noche inicia una nueva jornada del torneo de Primera División. A las 21 horas, Atlético Tucumán recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata, mientras que a las 21.15 jugarán Independiente y Vélez en Avellaneda. MIAMI TIENE SEMIFINALISTAS Ayer quedaron definidos los cuatro semifinalistas del ATP Masters 1000 de Miami. Primeramente, el miércoles, el español Rafael Nadal y el italiano Fabio Fognini se clasificaron a esta instancia tras vencer al estadounidense Jack Sock y al japonés Kei Nishikori, respectivamente, en Cuartos de Final. Mientras que ayer también alcanzaron las semifinales el suizo Roger Federer, que superó 6-2, 3-6 y 7-6 al checo Tomas Berdych, y el australiano Nick Kyrgios, que derrotó 6-4, 6-7 y 6-3 al belga David Goffin. De esta manera, las llaves para definir a los finalistas del torneo las jugarán: Nadal vs Fognini y Federer vs Kyrgios.



