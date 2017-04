En la previa, la oposición se mostró escéptica y pidió que el intendente concrete promesas

NOTICIA RELACIONADA: Apertura de Sesiones del HCD: Abella anunciaría inversiones ”históricas” en obra pública Soledad Calle, Juan Ghione y Carlos Gómez compartieron además los temas que desean Abella aborde en su discurso inaugural de sesiones ordinarias. La oposición adelantó lo que espera oír de boca del intendente Abella hoy, cuando emita su discurso inaugural de sesiones ordinarias en el HCD. "Lo que más nos interesaría saber son cuestiones que tienen que ver con las inconsistencias entre lo anunciado el año pasado y lo realizado", comentó Soledad Calle (FPV-PJ). "En la Sesión de Apertura 2016, el intendente anunció un camino distribuidor en la Ruta 9 con acceso al barrio Otamendi desde la avenida 6 de Julio; la conclusión de la biblioteca en el Parque Urbano; y la creación ahí mismo de un Centro de Atención Ciudadana, (porque) se gastaban mucho en alquileres. Dijo también que estaba a un paso de concretar la compra del Corralón Norte. Son (todas) cuestiones que los campanenses sabemos que no han sucedido", afirmó. La concejal enumeró otras anuncios que -desde su visión- Abella no cumplió, como "inversiones en todas las escuelas de Campana", cuestión a la que calificó de "incierta". Criticó asimismo el no inicio de la ampliación de la avenida Varela y de la reforma de la costanera, a las que se refirió como "obras que quedaron en anuncios". "Y después sucedieron algunas de obras que el intendente no había anunciado. Entonces parecería que la planificación respecto de donde necesita y hacia dónde va a crecer Campana se define en algún escritorio de la Nación, de la Provincia o de la Ciudad de Buenos Aires, y en función de los recursos que están disponibles", sostuvo. Al mismo tiempo, dijo que espera que Abella "haga anuncios que tengan que ver fundamentalmente con generar herramientas que fortalezcan la creación y protección de empleo en el Municipio; la protección de la industria, de las pymes y del comercio; y alguna revisión de los fuertes aumentos tarifarios que hubo". "Políticas de inclusión, políticas protectoras del trabajo y obra pública; eso es lo que esperamos que anuncie el intendente", redondeó. Desde el massismo, el concejal Juan Ghione afirmó que el discurso inaugural de sesiones de un jefe comunal "tiene que ver con una evaluación del año anterior sobre las medias y sus efectos, y con una descripción de la problemática que –entiende- se va a vivir este año y de las medidas que va a tomar para evitarlas". En ese sentido, consideró que Abella "tiene que hablar sobre cuestiones que los vecinos plantean como problemas". "En materia de seguridad y de educación tiene que decir cosas importantes", sostuvo. También solicitó "definiciones" sobre el tema peaje, luego de "un anuncio que no dejó muchas". "Sería importante también que hablara sobre medidas para revertir tasas municipales. Nosotros planteamos la necesidad directamente de dejar sin efecto varias, como la de Red Vial", agregó. "Debe mostrarse reflexivo y propositivo, así desde los distintos bloques podemos presentar alternativas. De lo contrario, estaríamos frente un discurso vacío donde solo se dedique a hacer campaña en un año electoral", aseveró. La bancada de la UV Calixto Dellepiane no se mostró mucho más optimista. "Me gustaría escuchar que lo primero que anuncie sea la derogación de la tasa de Red Vial que le está cobrando a la gente, algo que es inconstitucional", compartió Carlos Gómez. "Que diga- continuó- si tiene firmado algo concreto con respecto al peaje; y que urgentemente van a empezar las obras que prometió en campaña para que se empiece a reactivar el trabajo para la gente de la UOCRA que está parada". Además, comentó que Abella debería prometer "más información pública", demanda que "él también la hizo cuando era concejal". "Pero creo que no va a decir nada de eso; va a vender humo porque en el tema de obras no hizo nada", criticó. Y como cierre, solicitó un último tema a ser incluido en las notas del jefe comunal: "Quiero escuchar también que es lo que dice de Tenaris Siderca, porque hoy a las 12 de la noche se termina esa mentira que le dieron para que sean los ocupas VIP (del Puerto de Frutos)".

En la previa, la oposición se mostró escéptica y pidió que el intendente concrete promesas

