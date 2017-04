Paritaria municipal: Desde el Sindicato aclaran que ”por ahora no hay números”

A través de un comunicado emitido para desmentir rumores que señalaban ciertos porcentajes de incremento salarial, el gremio afirmó que "no sabe" de dónde salieron esos números. La negociación ingresó en un cuarto intermedio hasta el lunes. El Sindicato de Trabajadores Municipales inició junto al Ejecutivo las negociaciones paritarias a fin de acordar el incremento salarial para los empleados municipales para este 2017. A raíz de ello, surgieron algunos rumores respecto a lo que sería el ofrecimiento del gobierno que desde el gremio salieron a desmentir. "No hay números que surjan de las negociaciones paritarias por ahora", explicaron, al tiempo que lamentaron los rumores que surgieron y también el impacto que pudieran tener en los trabajadores municipales: "Quien hizo público ese supuesto ofrecimiento en el marco de las negociaciones deberá hacerse cargo. Lo que lamentamos es que eso genera una serie de expectativas en los compañeros que están totalmente lejos de la realidad y de lo que ocurre en el seno de las negociaciones paritarias", aseguraron desde el gremio. "Estamos llevando adelante las conversaciones. No hay números aún y sí hay un cuarto intermedio hasta el día lunes", informaron desde el STMC. A su vez, revelaron que por el momento sólo se realizaron dos reuniones en las que "cada parte dejó en claro qué es lo que se busca en la negociación". En ese sentido agregaron que el objetivo es que se "beneficie a los trabajadores municipales" y que a su vez, ellos, "se ajuste a la realidad de todos los días". Por eso, en el cierre del comunicado difundido ayer, el gremio se dirigió especialmente a sus afiliados para brindar un mensaje de tranquilidad: "Que se queden tranquilos los compañeros, que desde la comisión paritaria y el Sindicato se está trabajando para que se llegue al mejor acuerdo salarial en un contexto de negociaciones paritarias maduras y cordiales".

LA MESA PARITARIA YA SE REUNIÓ EN DOS OPORTUNIDADES.



Paritaria municipal: Desde el Sindicato aclaran que ”por ahora no hay números”

