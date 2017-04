La UOCRA se impacienta por la falta de actividad

El secretario general de la seccional Campana, Oscar Villarreal, comentó que la ampliación de Axion energy viene retrasada e insistió por las gestiones para reactivar la Termoeléctrica II. El secretario general de la Seccional Campana de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Oscar Villarreal, volvió a manifestar ayer su preocupación por la lentitud del avance de la ampliación de la refinería Axion energy y la paralización del proyecto de construcción de la Termoeléctrica "Manuel Belgrano II". "(En Axion) estamos en la transición entre la culminación de la etapa de obras civiles y el comienzo de la parte del montaje, piping, parte eléctrica y andamios", contextualizó el sindicalista. Precisó que si bien las contratistas adjudicatarias de los nuevos trabajados ya han contratado personal, "todavía no hay ningún trabajador dentro de la planta". "Pareciera que los primeros ingresos se darían a mediados de abril. Para decir que las cosas van bien, tenemos que esperar hasta ese momento", afirmó. Y añadió que el grueso de la entrada de mano de obra se daría a partir de junio y que "crecerá en lo que resta del año". Por otra parte, respecto a la Termoeléctrica, dijo que "de fondo las cosas están igual" pero que "de forma" su seccional hizo "cosas interesantes como gestiones frente al poder Ejecutivo, el Legislativo y el diputado Abel Furlán". "Tenemos la esperanza de que en abril tengamos noticias alentadoras con respecto a la obra. Vamos a tener perseverancia", expresó. Villarreal comentó que la última información oficial que posee es que la intendencia estaba "gestionando una reunión con Aranguren", iniciativa a la que se plegaron los bloques de concejales del HCD luego de recibir un petitorio por parte de la UOCRA. En ese sentido, el gremialista adelantó que si la "semana entrante" no tiene respuestas, la UOCRA "va a ir a buscarlas". "Para nosotros es fundamental la generación de trabajo", remarcó. En cuanto al panorama de la construcción a nivel regional, pintó un horizonte lleno de nubarrones. "Para nosotros siempre que se estaba terminando una obra, en aquella otra comenzaba la licitación y alguien se la adjudicaba. Y en la previa, venían y hablaban con nosotros para saber el nivel de salarios para determinar cuánto cotizar. Nuestra preocupación es que salvo en Axion, no tenemos de esas charlas. No estamos hablando de nada previo. Entonces a nosotros nos da temor", aseveró. "Sentimos –continuó- que en las decisiones que tomó (el Gobierno) nunca nos tuvo en cuenta. La semana entrante nos van a avisar que los servicios van a aumentar y hay que pagarlos. Pero cuando queremos dialogar por el tema aumentos o trabajo, pareciera que no existiéramos". "Es imposible para nuestra gente esperar, porque hay que comer, hay que educar a los chicos, hay problemas de salud", agregó. Y sostuvo que "si ellos entienden que lo mejor no es hacer esa obra", es "bienvenido que hagan otra". "Pero nosotros insistimos porque su representante en Campana (NdR: el intendente Abella), junto con su mano derecha (NdR: Sergio Roses), a nosotros nos informaron que la obra sí se iba a hacer", recalcó. Según Villarreal, en la actualidad son alrededor de 700 los trabajadores de la UOCRA que no tienen trabajo, entre vecinos locales y de la zona.

“Es imposible para nuestra gente esperar, porque hay que comer, hay que educar a los chicos, hay problemas de salud", señaló Villarreal.



La UOCRA se impacienta por la falta de actividad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: