Ayer se puso en marcha esta 25ª fecha de Nacional B con dos partidos que no tuvieron goles. Es que tanto Almagro vs Central Córdoba (SdE) como Atlético Paraná vs Juventud Unida (G) igualaron 0-0.

La programación de esta jornada continuará hoy con seis encuentros, porque además de Villa Dálmine ante Los Andes también jugarán: Brown (A) vs Flandria (12.00), All Boys vs Independiente Rivadavia (16.05), Estudiantes de San Luis vs Nueva Chicago (17.05), Douglas Haig vs Gimnasia de Jujuy (18.00) y Ferro Carril Oeste vs Boca Unidos (20.05).

En tanto, mañana domingo se enfrentarán el líder Guillermo Brown vs Santamarina (16.00) y San Martín (T) vs Instituto. Y el lunes se cerrará la fecha con Crucero del Norte vs Argentinos Jrs (21.05).