La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 01/abr/2017 "Si la gente no está informada difícilmente tome conciencia de ciertas cosas"







Mónica Navarro es la mamá de Juan Manuel Quintos e impulsa todos los años la Caminata por el Síndrome de Down. En diálogo con La Auténtica Defensa contó el caso de su hijo y comentó que apuesta a que se siga concientizando por la inclusión. "Amoroso, cariñoso y puro. No tiene maldad en absoluto, es inteligente. Es muy compañero. Nos cambió a todos la mentalidad", explica emocionada Mónica Navarro, mamá de tres mujeres Florencia (24), Rocío (20), Ana (10) y de un varón, Juan Manuel Quintos (8), quien nació con Síndrome de Down. Cuando no sabía que Juan Manuel iba a nacer con Síndrome de Down, habló con sus hijas: "Les dije: si Juan Manuel llega a nacer Down, nada de llanto ni tristeza hay que tomarlo desde el minuto uno que sale de la panza con mucho amor. Eso será el puntapié para que él sea feliz toda la vida". Y aquello sucedió. El embarazo llegó en término y como un regalo de Dios, su cuarto hijo y primer varón nació el 6 de enero, Día de Reyes. Su médico obstetra "no lo podía creer, estaba asombrado" de que el chico naciera con Síndrome de Down. "No me lo trajeron inmediatamente por los estudios necesarios", recuerda Mónica. El primer año de Juan Manuel "estuvo complicado, complejo", cuenta. Al mismo tiempo que el pequeño crecía también comenzó con las terapias: "Eso determina la diferencia con el correr de los años". Al año y dos meses comenzó a caminar y él ya estaba con kinesiología: "Los nenes con Síndrome de Down son hipotónicos, su cuerpo es flácido y necesitan reforzar toda la musculatura". Juan Manuel empezó el Jardín 901 a los 3 años de forma integrada. "El gabinete estaba perfectamente preparado. No solamente hay que sacar las barreras de los prejuicios, sino las barreras burocráticas por parte de las obras sociales y también por parte de quienes hacen las integraciones". Actualmente, Juan concurre a la Escuela Nº 7. En Campana desde hace cuatros años se realiza todos los 21 de Marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, las caminatas en conmemoración. Declarada de Interés Municipal y Legislativo, Mónica lleva al hombro la idea y cuenta que al principio le pareció algo enorme: "Tenía miedo, incertidumbre. Me contacté con Luciano Villaruel director del área de Discapacidad en ese momento, le presenté un proyecto con fundamentos y objetivos de lo que iba hacer". Mónica no está sola, tiene contactos con mamás de otros lados. "Nos hablamos como si nos conociéramos personalmente: yo les conté que Campana era una ciudad bastante hostil, aunque ahora no tanto. Pero cuando recién comenzaba sí. De a poco la ciudad está madurando con respecto a la inclusión". El lema de la caminata se mantiene vigente "Todos somos diferentes, todos somos iguales". Ella explica ese lema: "Vi dos carteles diferentes y los junté. Diferentes en lo que nos gusta y físicamente, pero somos iguales en Derechos. Igual es que Juan Manuel tenga los mismos derechos a la educación, a la recreación, a la salud pública, a tener todo lo que a él lo pueda hacer feliz y permitirle crecer como un ciudadano de bien en toda su vida". "La idea era concientizar a toda la comunidad -agrega-, que todo el vecino que quiera se acerque. Hasta ahora nunca pude lograrlo. Hay que derribar las barreras burocráticas que acomplejan a los papás". En ellos hace foco y les deja un mensaje: "No se dejen vencer, hay que seguir luchando por nuestros hijos. Si nosotras nos caemos, nadie nos va a apoyar y nos van abrir el camino para que ellos puedan transitarlo. Sean valientes. Y por sobretodo el amor que los lleve a ser esto es el amor por los chicos". Mónica sigue trabajando, sabe que esto no termina. Tiene proyectos en mente, y la idea es que tanto niños, jóvenes y adultos "tengan una vida mejor, sin discriminación". A su vez, resalta en toda la charla que el problema es la falta de información: muchas personas preguntan qué es el 21 de marzo. "Vos concientizas a partir de la información -asegura-. Si la gente no está informada, difícilmente tome conciencia de ciertas cosas. El Síndrome de Down si no viene aparejado con otras enfermedades es lo más normal que existe".

JUAN MANUEL, DURANTE LA ÚLTIMA CAMINATA REALIZADA EN NUESTRA CIUDAD EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN.





LA CIRCONETA ACOMPAÑÓ LA ÚLTIMA CAMINATA Y JUAN MANUEL TUVO LA OPORTUNIDAD DE FOTOGRAFIARSE CON CHIVI Y JUAN.



