Piden aclaraciones por una supuesta donación de pintura del Municipio a un club de Vicente López

El Vicepresidente de Platense señaló en una entrevista que "la Municipalidad de Campana donó 2.000 litros de pintura marrón" a la entidad. Por ello, desde el PJ local señalaron que pedirán informes "para saber qué fue lo que pasó". Una declaración radial realizada por el Vicepresidente del Club Atlético Platense, Humberto Salvo, a AM1240 "Radio Cadena Uno" llegó hasta nuestra ciudad tras ser reproducida por un tuit de la cuenta @PlatenseRadio, el programa de la emisora que lo entrevistó. Y así comenzó una nueva polémica en la política local. ¿Por qué? Porque la información que brindó el dirigente "Calamar" era ni más ni menos que "la Municipalidad de Campana donó 2.000 litros de pintura marrón" a la entidad de Vicente López, distrito gobernado por Jorge Macri. "No nos entra en la cabeza esta situación", señaló Mauro Magallanes, Vicepresidente del Partido Justicialista de Campana, que se hizo eco del tuit rápidamente. "Desde el Peronismo vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para saber qué fue lo que paso y en qué términos se realizó esa donación", agregó. En ese sentido, explicó que cursarán una nota al intendente Sebastián Abella. "Con todas las necesidades que hay en nuestra ciudad, con un Hospital que requiere muchísimos recursos, con barrios con calles destrozadas, esto es una burla a todos los vecinos", expresó Magallanes. Por su parte, Joel Vallomy también fue muy crítico de esta supuesta donación: "En una ciudad, donde vienen subiendo las tasas municipales a velocidades meteóricas, donde hasta te inventan una tasa a los combustibles, esto es un desatino. Todos los clubes de barrio de la ciudad necesitan apoyo, mucho más que un club grande como Platense". Además, agregó: "¿Cuánto se pudo gastar en los 2000 litros? Si esto fue tal como lo dice el vice de Platense se pudo haber gastado tranquilamente cerca de $200.000. Nos resistimos a creer que pueda ser cierto, o al menos quisiéramos creer que no fueron 2.000 litros, que fueron 200 litros, que igual sería una brutalidad, porque estaríamos hablando de casi 20.000 pesos. De cualquier manera, las expresiones del vice de Platense son muy claras: 2.000 litros, lo que en plata equivalen a unas 33 jubilaciones mínimas". Finalmente, Magallenes señaló: "El Intendente va a tener que dar cuenta y explicar por qué el vicepresidente de un club de Vicente Lopez expresa en tono de agradecimiento una donación de nuestro municipio. ¿De qué manera se produce el vínculo? ¿Habrá alguna relación con la gran cantidad de funcionarios de afuera, algunos de Vicente Lopez? Capaz el amor a la camiseta puede más que recordar que Platense no es de Campana. Definitivamente, el Intendente Abella tiene que dar muchas explicaciones a toda la sociedad".

EL TUIT QUE DESATÓ LA POLÉMICA EN NUESTRA CIUDAD.



Piden aclaraciones por una supuesta donación de pintura del Municipio a un club de Vicente López

