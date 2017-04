José Abel Perdomo

Resulta evidente que el gobierno macrista está cambiando su estrategia ante la incontenible protesta social que ha ganado la calle. La gente no se resigna a aceptar mansamente el deterioro en sus condiciones de vida a las que la está conduciendo la "revolución de la alegría" que se ha demostrado que es para una minoría. Como una suerte de mascarón de proa está dispuesto a doblegar, a como dé lugar, los justos reclamos de los docentes, al mismo tiempo que proclama a los cuatro vientos estar comprometidos con la escuela pública. Recordemos que durante su gestión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri y su ya Ministro de Educación Esteban Bulrich, expulsaron de la escuela pública a muchísimos ingresantes con la simple táctica de no crear las vacantes necesarias. En su desesperación por torcerles el brazo a los docentes en lucha el gobierno no para de denigrarlos ensanchando la grieta. Quieren hacer creer que la inmensa mayoría de los docentes, incluso la dirigencia de los demás sectores de la docencia de la Provincia de Buenos Aires, son borregos arriados por el golpista K Roberto Baradel. Hay que recalcar que en 20 provincias los docentes están en conflicto y sólo se habla del bonaerense y el de la CABA. ¿Los otros dieciocho no existen?, O ¿no les conviene que se sepa que existen?. Si realmente se busca destrabar el conflicto docente en las 20 provincias al gobierno nacional sólo le basta con convocar la paritaria nacional, o sea cumplir la ley, y comprometerse con la escuela pública en los hechos y no solamente en los discursos. Como se sabe plata hay, el problema es que se utiliza para otros fines. Habría que preguntarse que entiende el gobierno por "prioridad". Resulta curioso que los mismos que agreden a los manifestantes, cualquiera que sea el motivo de la manifestación, diciendo que concurren por un choripan, Gonzalez Fraga agregó 500 pesos en el caso de la multitud que desbordó la Plaza de Mayo el 24 de Marzo, hayan ofrecido 1.000 pesos para quienes concurran a su escuelas carnereando el paro docente. Este es un gobierno cuyos integrantes, en su gran mayoría, provienen de la escuela privada y por cierto no son la mejor propaganda de la educación paga. Párrafo aparte para el estupor que causa que Esteban Bulrich haya dicho durante la visita a Holanda refiriéndose a Ana Frank: "Es un símbolo muy importante, especialmente trabajando en Educación. Ella tenía sueños, sabía lo que quería, escribía sobre lo que quería y esos sueños quedaron truncos en gran parte por una dirigencia que no fue capaz de unir y llevar paz a un mundo que promovía la intolerancia". Seguramente el ministro no ha hecho una lectura crítica de la historia. De haberlo hecho sabría que lo que propone es la unión, "todos juntos", con el nazismo que asesinó a más de 6 millones de judíos por el sólo hecho de serlo, tal como lo hizo con Ana Frank y su familia. Evidentemente para el ministro de educación es mejor ponerse de acuerdo con los nazis que con los docentes de la escuela pública. Dicen que para muestra basta un botón.



José Abel Perdomo

