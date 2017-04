P U B L I C



El intendente de Exaltación de la Cruz fue como adherente al encuentro de la fuerza política que gobierna la provincia y el país. Este va a ser un año movido. La cercanía de las elecciones va generando movimientos políticos en todo orden, y Exaltación de la Cruz no es la excepción. Pareciera que desde el intendente para abajo, son muy pocos los que ya saben donde van a jugar, y son también bastante pocos los van a jugar en 2017 en el mismo lugar donde jugaron en 2015, hayan ganado o no en esa oportunidad. El caso mas charlado es el del intendente Adrián Sánchez. Desde hace tiempo las malas lenguas repiten que está por saltar a Cambiemos, dejando a sus hasta ahora aliados, los peronistas del Frente para la Victoria. Sánchez nunca dijo ni si, ni no, dando margen a cualquier interpretación. También viene repitiendo hace tiempo que su único objetivo es obtener resultados positivos favorables a Exaltación de la Cruz, y eso se llama poder y dinero. Y en estos días el poder y el dinero en la provincia de Buenos Aires lo tiene la gente de Cambiemos. Hombre de cultivar buenas relaciones personales, Sánchez se ha desvivido en varios actos públicos por ensalzar y agradecer a la gobernadora Vidal todo lo que hace por nuestro pueblo, y eso no ha pasado desapercibido. Ni para Vidal, ni para sus vecinos. Lo han llamado traidor, lo han llamado panqueque, lo han llamado oportunista. Sánchez va siempre en la suya, cultivando buenas relaciones con gobernadores, ministros y secretarios, que son quienes manejan la chequera de la provincia. Hasta el propio Secretario de Coordinación Guillermo Flores repite a quien quiera escucharlo: "El trabajo del intendente es conseguir obras y dinero para el distrito, nuestro trabajo es cuidarle las espaldas, y hacer que aquí todo funcione". La última novedad sobre el coqueteo de Sánchez con Cambiemos lo acaba de hacer público el portal web Grupo La Provincia, que anunció que nuestro jefe comunal asistió al Foro de Intendentes de Cambiemos que se realizó ayer en San Pedro, con la conducción del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña. El eje de este encuentro fue analizar el posicionamiento de la fuerza que gobierna el país y la Provincia de cara a las elecciones de este 2017. Al mismo medio, Sánchez le reiteró sus declaraciones de siempre: "Tengo la mejor relación con el gobierno provincial, adhiero a las políticas de la provincia de Buenos Aires y seguramente apoyaré en algún foro de intendentes. Voy a ser una persona agradecida y se lo digo a mi pueblo, si me apoyan a mí van a estar apoyando al pueblo. Al ser vecinalista tengo la camiseta del pueblo, no de un color político determinado." Atajándose, Sanchez también dijo que "en mi pueblo me preguntan si me pasé o no a Cambiemos. Yo tengo que ser funcional y tratar de conseguir la mayor cantidad de cosas porque sino nos ponemos barreras todos los días. Tengo que tener la camiseta y estar afiliado al partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, de la República Argentina." Los que no están tan contentos con el salto de Sánchez son los dirigentes del Pro de Exaltación, con Raúl Sancho a la cabeza.



Exaltación de la Cruz:

Sánchez estuvo en un Foro de Intendentes de Cambiemos

