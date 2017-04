Será por la tercera fecha de la Primera E3 del Torneo Metropolitano.

Que la tercera sea la vencida. Luego de caer ante Italiano B y Ducilo B, la Primera Damas del Campana Boat Club irá esta tarde por su primer triunfo de la temporada 2017 cuando reciba la visita de Liceo Militar por la tercera fecha de la Primera E3 del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped.

El equipo dirigido por Alcides Godoy viene de perder 3-1 ante Ducilo B en cancha de Quilmes High School, donde formó con Romina Guerrero; Vanesa Águila, Florencia Núñez, Agustina Ibáñez, Agustina Mayer; Camila Pérez Johanneton, Candela Corrata, Fátima Lieutier; María Eugenia Díaz, Sofía González y Catalina Tapia.

Luego ingresaron: Bárbara Brezzi, Jorgelina Pánico, Belén Faya, Julieta Dabusti, Camila González, Camila Tenembaum y Malena Carballo.

El tanto del Campana Boat Club en este encuentro fue obra de María Eugenia Díaz.

El rival de esta tarde del CBC tampoco comenzó el campeonato de la mejor manera: fue goleado 5-1 por Regatas Avellaneda "B" en la primera fecha y luego empató 2-2 como local frente a San Carlos "B".

RESULTADOS 2ª FECHA: Universidad de Buenos Aires 1-1 San Patricio B; Pucará B 3-4 San Luis; GEBA "E" 1-3 Camioneros; Liceo Naval B 0-1 Arquitectura B; Regatas de Bella Vista "B" 2-0 Regatas Avellaneda; Liceo Militar 2-2 San Carlos "B"; Ducilo "B" 3-1 Campana Boat Club; e Italiano "B" 2-2 Banfield "B".

POSICIONES: 1) San Luis, Ducilo "B" y Arquitectura "B", 6 puntos; 4) Italiano "B" y Camioneros, 4 puntos; 6) Regatas Avellaneda "B", Regatas Bella Vista "B" y Pucará "B", 3 puntos; 9) Banfield "B" y San Patricio "B", 2 puntos; 11) San Carlos "B", Universidad de Buenos Aires, Liceo Naval "B" y Liceo Miliar, 1 punto; 15) Campana Boat Club y GEBA "E", sin puntos.

FECHA 3: San Patricio "B" vs Italiano "B"; Banfield "B" vs Ducilo "B"; Campana Boat Club vs Liceo Militar; San Carlos "B" vs Regatas Bella Vista "B"; Regatas Avellaneda "B" vs Liceo Naval "B"; Arquitectura "B" vs GEBA "E"; Camioneros vs Pucará "B"; y San Luis vs Universidad de Buenos Aires.