Sin Fernando Gago (desgarrado), el líder Boca Juniors recibirá esta noche a Defensa y Justicia (comienza 20 horas) en el partido más destacado de la jornada sabatina. El DT Guillermo Barros Schelotto, que citó al campanense Nazareno Solís entre los 19 convocados para este encuentro, se inclinaría por el colombiano Sebastián Pérez para reemplazar a Gago, por lo que el Xeneize formaría hoy con: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Insaurralde y Jonathan Silva; Pablo Pérez, Sebastián Pérez y Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión. Además, hoy también jugarán: Newells vs Atlético Rafaela (16.00), Temperley vs Aldosivi (17.00), Quilmes vs Racing Club (18.00) y Belgrano vs Colón (19.15). En tanto, mañana lo harán: Estudiantes vs Arsenal (15.00), Lanús vs Banfield (16.15), Sarmiento vs Rosario Central (17.15), Tigre vs San Lorenzo (18.15), Huracán vs Patronato (19.30) y Godoy Cruz vs River Plate (20.15). Finalmente, la fecha se cerrará el lunes con Olimpo vs San Martín de San Juan (19.00) y Unión vs Talleres de Córdoba (21.15).



Hoy juega Boca:

Breves Deportivas

