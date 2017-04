Abella inauguró el año legislativo prometiendo obras por más de 560 millones de pesos

P U B L I C







EL INTENDENTE FUE ACOMPAÑADO TAMBIÉN POR FUNCIONARIOS PROVINCIALES. Costanera stand by En lo que el Gobierno no pudo demostrar avances fue en la esperada obra de la costanera. El intendente mencionó la sesión de los terrenos del ferrocarril por parte de Nación como algo que "muchos intendentes lo quisieron, lo pidieron y no lo pudieron hacer". Sin embargo, no pudo precisar cuáles son los pasos a seguir. "Ahora está en nosotros, en los concejales y el gobierno municipal, poder llevar adelante este proyecto, dándole el valor que corresponde a esas tierras y realmente poder hacer una costanera linda", se limitó a decir en su discurso. Lo mismo había comentado hace casi seis meses, cuando el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, y el titular del Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, vinieron a Campana para anunciar la intención de darle esos terrenos al Municipio. Más tarde, en contacto con la prensa, Abella expresó: "Quiero remarca que lo que hoy no se ve en ladrillo o en avances de infraestructura, lo hemos logrado en lo más necesitábamos: que esas tierras pasen a ser municipales para poder a partir de ahí crear el mejor proyecto". Y dividió las hipotéticas obras en dos etapas, "una zona verde y una zona de infraestructura". "Una costanera tan hermosa como la de Zárate es una costanera verde pero sin infraestructura. Nosotros tenemos que terminar cuanto antes la parte verde, que sería la más económica, y después a la par trabajar en qué queremos hacer con esas hermosas construcciones de más de 100 años a las que tenemos que poner en valor, cuidarlas y conservarlas por el resto de nuestras vidas", explicó. NOTICIAS RELACIONADAS: Repercusiones de la apertura de Sesiones Ordinarias del HCD Roses destacó que "Provincia y Nación aportan el 50% de presupuesto municipal" Se trata en su mayoría de proyectos anunciados a lo largo del año anterior. Se prevén iniciativas de envergadura tanto en el centro como en los distintos barrios de la ciudad. Los recursos llegarán de Provincia y Nación. El intendente Sebastián Abella dejó inaugurado ayer el año legislativo anunciando una fuerte inversión en obra pública que asciende a los 567 millones pesos, casi la mitad del presupuesto municipal. Ante el cuerpo de concejales, funcionarios provinciales (estaba el secretario general de la Provincia, Fabián Perechodnik), funcionarios locales, militantes oficialistas y vecinos, el jefe comunal destacó que "se viene un año en el que se van a realizar las obras que los vecinos esperaron por mucho tiempo", las cuales "quizás se prometieron en 15 o 20 años y no se lograron hacer". Se trata en su mayoría de objetivos anunciados a lo largo del año pasado y que serán financiados con aportes de Nación y de Provincia, con el Municipio añadiendo los recursos que hicieran falta. "Ahora está en nosotros, en mis secretarios y en mi como intendente, el poder ejecutar estas obras en tiempo y forma. Y a eso me he comprometido", aseguró Abella. El intendente ratificó así el inicio de emprendimientos de gran envergadura como la ampliación de la avenida Rivadavia (ex Ruta 6), mediante un desembolso inicial de $40 millones y cuyo convenio con Provincia sería girado esta semana para su validación en el HCD. También adelantó el asfaltado integral de los barrios Federal y Héroes de Malvinas I, II y III, que costará $55 millones. Las tareas de pavimentación se extenderán además a Lubo, San Jacinto, Las Campanas y La Josefa. Para San Cayetano, San Felipe y Otamendi confirmó la continuidad -o inicio- de las millonarias inversiones reveladas el año pasado, destinadas a obras hidráulicas, la construcción de centros comunitarios, polideportivos, senderos seguros, asfalto e iluminación. En los Pioneros se comenzará a levantar un jardín de infantes, y una nueva escuela secundaria en el barrio Lubo. En cuanto al caso urbano, Abella destacó la repavimentación de la avenida Varela (desde Alberdi hasta el Arco) y del boulevard Dellepiane (desde Castelli a Ruta 6), de la calle Luis Costa y de todas las vías de circulación del barrio Obrero. Paralelamente, desplegará un plan de bacheo de hormigón por 70 millones de pesos. "Esto le va a cambiar los ingresos a Campana, porque todo vecino quiere vivir en una ciudad prolija, ordenada y transitable", afirmó. Durante su discurso, el intendente dedicó un párrafo aparte a los esfuerzos por extender el alumbrado público. Dijo que solo para el casco urbano se necesitan 600 columnas de iluminación, las que se colocarán en apenas un año. Asimismo, las viejas luminarias serán reemplazadas por dispositivos LED. "Antes de fin de año, Campana tiene que tener 2.600 luminarias LED en el casco urbano", prometió. A ese número se sumarán las que se instalen en las colectoras Norte y Sur, a lo largo de los kilómetros que separan La Josefa-Las Campanas de Otamendi. Al mismo tiempo, anunció importantes remodelaciones en la Escuela Normal y la Técnica Luciano Reyes, y la edificación de un nuevo centro de atención primaria en el sector isleño. Por otra parte, Abella señaló que esta semana se redefinirá el proyecto del camino del pie del barranco. El convenio podría firmarse este año y la idea es arrancar "cuanto antes". "Va a permitir -comentó- que los empresarios que hoy están instalados sigan apostando a Campana y que los nuevos vean a la ciudad como el eje central de la provincia de Buenos Aires para que siga creciendo". "Esto va a generar más puestos de trabajo, que los vecinos no sufran más los camiones y que el gobierno de turno no esté arreglando las calles que rompen", añadió. Y reveló tratativas ante el Ministerio de Transporte de Nación para construir estaciones de transferencia y evitar que los micros de Chevallier (empresa a la que se refirió como un "monopolio") sigan entrando a la ciudad. Resaltó que Campana estaría dando así "un paso de categoría" en su planificación urbana. El monto de las obras anunciadas este sábado por Abella representa un incremento del 154% respecto al prometido en su discurso de apertura de sesiones del año anterior.

EL INTENDENTE SEBASTIÁN ABELLA SALUDA AL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE, SERGIO ROSES, TRAS ANUNCIAR EL AMBICIOSO PLAN DE OBRAS PROYECTADO PARA CAMPANA.





EL INTENDENTE, EN UN PASAJE DE SU DISCURSO, DE FRENTE A LOS CONCEJALES Y EL COLMADO SALÓN BLANCO.





FUNCIONARIOS, REPRESENTANTES DE ENTIDADES INTERMEDIAS Y VECINOS ESTUVIERON PRESENTES EN EL HCD. El cambio, en dos barrios concretos En su discurso, el intendente Abella utilizó la frese "obras que le van a cambiar la vida a los vecinos" casi como un latiguillo. Pero bien podrían dar fe de esa ciega convicción los vecinos de San Cayetano y Las Praderas, los dos barrios más beneficiados por la gestión de Cambiemos y a los que el intendente puso como ejemplos del cambio que vino a proponer. Sobre el barrio lindero a la Ruta 6, Abella recordó cómo sus vecinos "perdieron todo esa madrugada del 7 de agosto", que significó una de las peores inundaciones en la historia de la ciudad. "(Por eso) lo primero que hicimos fue ir a hablar con Nación, donde el presidente tuvo la clara visión de poner mucho dinero en los barrios que más lo necesitaban", comentó. "Y estoy muy feliz porque con la lluvia importante que hubo el otro día, San Cayetano no se inundó, y eso dio la tranquilidad a todos esos vecinos de que no van a perder más sus cosas", dijo, desatando un cerrado aplauso. En tanto, al hablar de La Praderas, señaló cierto descreimiento inicial en comisión directiva de la sociedad de fomento, que fue disipado con la pavimentación del ingreso y la calle principal del barrio hasta la escuela. "Pensaban que era uno utopía porque hacía años que le venían diciendo lo mismo y no llegaba. Cuatro meses después (de mi asunción), se asfaltó. Y porque no nos queríamos quedar con eso, hicimos 600 metros más de asfalto hasta la puerta de la escuela y el jardín. Y con fondos municipales hicimos 36 cruces de calles, que logró que el agua saliera de las manzanas cuando llueve", resaltó. También ponderó la ampliación de la escuela en cuatro aulas y la construcción de un centro recreativo, puesta en marcha días atrás. "Dejaron de ser un barrio olvidado", aseguró.

Abella inauguró el año legislativo prometiendo obras por más de 560 millones de pesos

