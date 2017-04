NOTICIA RELACIONADA: 2 de Abril: Vivir para contarlo Ayer se realizó la vigilia de Centros de Veterano de Guerra de la ciudad. Y hoy será el acto oficial en la plaza Eduardo Costa. Anoche se llevó adelante la tradicional vigilia de Centros de Veteranos de Guerra de la ciudad, dado que hoy, 2 de abril, se conmemora el Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Por eso, hoy será el acto oficial que comenzará a las 9.30 en la plaza Eduardo Costa, con la presencia de veteranos y ex combatientes, familiares, autoridades del Departamento Ejecutivo, miembros del Poder Legislativo, fuerzas policiales e instituciones educativas y de la sociedad civil. El acto contará además con la participación de la Banda Municipal que interpretará el Himno Nacional y se realizará un minuto de silencio. Previamente, los ex combatientes y funcionarios municipales realizarán el izamiento de la Bandera en el Mástil de la plaza Eduardo Costa y colocarán, además, una ofrenda floral junto a las placas de los caídos en guerra.

EX COMBATIENTES SE REUNIERON AYER EN LA TRADICIONAL VIGILIA DEL 2 DE ABRIL





EL INTENDENTE ABELLA, JUNTO AL PRESIDENTE DEL HCD, SERGIO ROSES, ACOMPAÑÓ A LOS EX COMBATIENTES DURANTE LA VIGILIA DE ANOCHE.



Homenaje a los Veteranos y caídos en Malvinas

