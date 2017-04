El Verdinegro debe revertir la derrota 1-0 sufrida en el partido de ida, jugado en Ramallo. El encuentro revancha se disputará esta tarde, desde las 16 horas, en cancha de Puerto Nuevo. Ríos y Canale vuelven a la titularidad en el Defe tras cumplir sus respectivas sanciones. El partido revancha de la serie de repechaje de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Federal C entre Defensores de La Esperanza y Matienzo de Ramallo se jugará esta tarde desde las 16 horas en cancha de Puerto Nuevo. En el encuentro de ida, disputado el pasado sábado, Matienzo sacó ventaja en tiempo adicionado, cuando Facundo Fernández marcó el 1-0 con el que terminó ese cotejo. Por eso, Defensores de La Esperanza está obligado a ganar si quiere llegar a los Octavos de Final, instancia donde Sarmiento de Zárate espera por el vencedor de esta llave. En cuanto a lo futbolístico, la dupla técnica compuesta por Miguel Ríos y Cristian Tejera recuperará a dos habituales titulares: el marcador central Miguel Ríos y el volante central Martín Canale, quienes cumplieron sus respectivas sanciones por las que no pudieron estar en el partido disputado en Ramallo. De esta manera, la formación titular de Defensores de La Esperanza para esta tarde sería: Daniel Doello; Agustín Godoy o Nahuel Bardallo, Miguel Ríos, Mariano Rosada, Sergio Robles; Omar Andruzyszyn o Ramiro Litardo, Martín Canale, Marcelo Dorregaray; Pablo Godoy, Javier Tejera y Federico Díaz. RESULTADOS PARTIDOS DE IDA. Las seis series de repechaje de la Región Pampeana Norte de este Torneo Federal C se definirán este fin de semana. Además de la derrota 1-0 de Defensores de La Esperanza ante Matienzo de Ramallo, en los partidos de ida se registraron los siguientes resultados: Del Acuerdo (San Nicolás) 2-1 Argentino (Pergamino); Matienzo (Alberdi) 1-0 Juventud Unida (Lincoln); Porteño (Colón) 0-1 Gimnasia (Chivilcoy); Deportivo Coreano (Lobos) 0-1 Racing (Bavio); y Trocha (Mercedes) 2-2 SATSAID. Los encuentros revancha se juegan con las localías invertidas para definir el cuadro de Octavos de Final en el que ya esperan aquellos diez equipos que ganaron sus respectivas zonas de la Región Bonaerense Pampeana Norte.

EN EL PARTIDO DE IDA, DEFE RECIÉN CEDIÓ EN TIEMPO ADICIONADO. EL GANADOR DE ESTA SERIE JUGARÁ CON SARMIENTO DE ZÁRATE EN OCTAVOS DE FINAL.



Federal C:

Defensores de La Esperanza buscará hoy dar vuelta la serie frente a Matienzo

