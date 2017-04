La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/abr/2017 El Tiempo en Campana:

Templado y húmedo; con probables lluvias vespertinas

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo







Hoy domingo el cielo permanecerá mayormente nublado y el tiempo se volverá inestable, con riesgo de algunas lluvias débiles desde el mediodía. El estado del cielo limitará el aumento diurno de la temperatura y por eso el día será entre fresco y templado, con 22 o 23 grados de máxima pronosticada. El viento seguirá del sector Norte, soplando en forma moderada. La situación meteorológica muestra el comienzo de la ruptura de un bloqueo anticiclónico que durante toda la semana estuvo impidiendo la llegada de sistemas frontales a nuestra región. Por eso el cielo se poblará de nubes y el tiempo se inestabilizará, con una probabilidad moderada que se produzcan lluvias débiles en la segunda parte del día. Todavía habrá viento del Norte, pero no subirá mucho la temperatura, justamente por la nubosidad y esas posibles precipitaciones previstas. Mañana lunes podría llover en la madrugada y en las primeras horas de la mañana, siempre en forma débil. Luego el cielo permanecerá mayormente nublado y el tiempo seguirá inestable, dentro de un ambiente templado y húmedo. Casi no habrá viento y el poco que se experimente, soplará de direcciones variables. El martes seguirá el tiempo húmedo e inestable y es posible que llueva en forma más significativa, especialmente en la segunda parte del día. Hará calor suave y soplará una brisa del Norte. El miércoles la inestabilidad persistirá y no habría que descartar nuevas lluvias. Durante la mañana el viento cambiará al Sudoeste y comenzará a mejorar, a la vez que la humedad disminuirá. Hacia la noche estará también más fresco. El jueves habrá sol con un amanecer fresco y una tarde agradable. Desde entonces el tiempo tomará un tinte decididamente otoñal. PRONÓSTICOS HOY, DOMINGO 2: el cielo estará mayormente nublado y hay probabilidad de lluvias débiles desde el mediodía. Será una jornada templada y húmeda, con 19 grados de mínima y 23 grados de máxima. El viento soplará moderado a débil del sector Norte. MAÑANA, LUNES 3: el cielo seguirá mayormente nublado. Hay probabilidad de lluvias en la madrugada y primeras horas de la mañana. Luego seguirá inestable. La temperatura oscilará entre 18 grados de mínima y 24 grados de máxima. El viento soplará débil de direcciones variables. MARTES 4: seguirá inestable, con probables lluvias desde el mediodía. Será otra jornada templada y húmeda, con 17 grados de mínima y 24 grados de máxima. El viento soplará moderado del sector Norte.



