Multitudinaria marcha a favor de la Democracia y la República

Miles de personas se convocaron ayer en el Obelisco y se movilizaron a Plaza de Mayo. Una multitud autocon-vocada se congregó ayer en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires y en otras plazas del país para expresarse a favor de la democracia y en apoyo al gobierno de Mauricio Macri, identificados solamente con la bandera argentina y el cántico "Sí, se puede". Con banderas argentinas y cantando consignas como "Argentina, sin Cristina", "democracia, democracia" y "justicia por Nisman", los grupos de manifestantes comenzaron a congregarse a partir de las 18 sobre todo en el Obelisco, enfrente al edificio del Palacio de Tribunales y también en el cruce de Callao y Santa Fe. Luego de pasar por el Obelisco sin cortar el tránsito de la avenida 9 de Julio, los simpatizantes del Gobierno se dirigieron por la avenida Diagonal Norte en grupos compactos para arribar a la emblemática plaza cerca de las 20, el pico máximo de afluentes de manifestantes, que colmaron la mitad de la Plaza de Mayo hasta las vallas y también la Diagonal Norte por varias cuadras. Al no haberse dispuesto un palco central ni un orador de cierre de acto -el Gobierno había aclarado que no convocaba a la "Marcha de la Democracia"- la gente que llegaba a la Plaza se acercaba a las cámaras de televisión para exhibir sus carteles con consignas en apoyo a Macri y también al gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal. Entre los carteles caseros, se pudo leer: "Aguante la democracia"; "Sí, podemos"; "Yo voté a Macri y quiero que termine su mandato"; "Respeto al gobierno electo democráticamente"; "No quiero el paro general"; "Viva la escuela pública con los chicos adentro"; "Nunca más helicóptero"; "Sin grieta"; "Viva la República"; "Viva la democracia, dejen gobernar". Y hasta un mensaje de una adolescente acompañada de sus padres: "Macri, te quiero". EN CAMPANA Más de un centenar de vecinos de nuestra ciudad se congregó ayer en torno a la plaza Eduardo Costa para la réplica local de esta iniciativa denominada "Marcha por la Democracia" convocada a través de las redes sociales con el hashtag #1A.

Una vista de la multitudinaria marcha en CABA.



Multitudinaria marcha a favor de la Democracia y la República

En nuestra ciudad, más de un centenar de personas apoyaron la iniciativa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: