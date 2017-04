La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/abr/2017 Calendario Maya:

La Luna viene a purificarnos los estados emocionales, a que aprendamos a perdonar y a perdonarnos. Representa los ciclos, los cambios de estado, lo que muta. Hoy Luna 1 da comienzo a la nueva trecena. Esta trecena es muy importante, porque además de influenciarnos estos 13 día nos va a estar rigiendo hasta el 24/7/2017 porque es la trecena que le dio comienzo al año el 26/7/2016, con la energía que está incluida en ella, que es TORMENTA 11. En estos 13 días y a lo largo del año las emociones estuvieron y siguen estando en el tapete, tenemos que hacer limpieza de nuestras emociones nocivas, lavar heridas. Esta es la segunda posibilidad que nos brinda el año que podamos hacerlo, porque en estos días esto está más potenciado Limpiar a fondo, que nada de resentimientos, broncas, o emociones que causaron dolor queden guardadas en nuestro CPU, porque nuestra computadora humana, guarda datos y documentos en lugares donde menos pensás, y cuando algo la activa, salen a flote esos datos que nos desestabilizan emocionalmente, "nos toman", y desde ahí todo está teñido de esa emocionalidad. Esa lente "emocional" nos hace ver las cosas cargadas con intención, ya no podemos ser imparciales, si es enojo, todo se ve desde ahí, lo mismo si es resentimiento, o rabia, bronca, depresión. Limpiemos a fondo nuestra primera casa, que es nuestro cuerpo, baldeemos nuestros cuerpos dimensionales, no solo pasemos por la ducha el cuerpo 3D, también los cuerpos etéreos, la parte que no vemos a simple vista, pero que es la que más impacta en nuestras vidas y en la de los demás. Trabajemos arduamente en el perdón y soltemos de una vez y para siempre eso que pesa, duele y nos retrasa en nuestro crecimiento espiritual. No podemos seguir atados a aquello que nos pasó y causo tanto dolor, sino el dolor se hace infinito, es lo que nunca acaba, porque lo traigo a la mente y lo revivo en cada situación, en cada instante, con cada persona. PERDONO, SUELTO Y DESPEGO. ¡Qué año de transformación TAN liberadora nos trajo la Tormenta 11, en mi caso en particular mi vida dio un vuelto de 180 º y la de mis hijos también y estos días más todavía, porque todo está potenciado! ¡Aprovecha está oportunidad! Perro 2. Mono 3 y espejo 10 son portales cósmicos, esto potencia la trecena ,a ser fieles y volver a los recuperar los valores es el desafío, a estar flexibles y optimistas y cortar con lo que pesa, el autoengaño y la mala vibra. ¡Buen Domingo para todos, y buen comienzo de trecena!! ¡In lak ech! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

