Repercusiones de la apertura de Sesiones Ordinarias del HCD

NOTICIA RELACIONADA: Abella inauguró el año legislativo prometiendo obras por más de 560 millones de pesos Luego del mensaje del Intendente Sebastián Abella, los referentes de los diferentes bloques políticos brindaron sus reflexiones sobre el contenido del discurso del jefe comunal y los anuncios realizados durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.Las opiniones de Luis Chesini (PJ-FpV), Carlos Cazador (Primero Campana), Juan Ghione (Frente Renovador) y Carlos Gómez (UV Calixto Dellepiane). Chesini: "Nuestra función es trabajar para hacer que cumpla las promesas" "Ha sido bueno el anuncio de las obras a realizar. Llegado a ser tal cual lo prometido, sería muy bueno para toda la ciudad. Nuestra función es trabajar para hacer que el intendente cumpla las promesas. Y nos sentaremos a fin de año para establecer si lo hecho es lo anunciado hoy". "La instalación de las cámaras de seguridad y del corredor seguro son medidas que han colaborado, pero las obras fuertes que anunció, como por ejemplo la construcción de la Rivadavia desde el Arco hasta al rotonda de Las Acacias, no se concretaron. Tampoco la recomposición de la avenida Rivadavia desde Alberdi hasta el Arco. Esperamos que cumpla, porque el político tiene que venir a trabajar para el engrandecimiento de la ciudad y el beneficio de sus ciudadanos". "Hay algunas situaciones como lo del barrio San Cayetano que fue relativo lo que mencionó. Recuerdo que se inundaba todos los años y a cada rato. Jorge Varela hizo una obra en San Cayetano gracias a la cual sus vecinos por varios años no se inundaron. Varela había hecho un terraplén para que no ingresara el agua de los arroyos y a su vez había dispuesto un mecanismo que sacaba el agua hacia afuera con bombas. Lo que pasó en las inundaciones del 2015 fueron dos problemas: mucha lluvia y un nivel de inundación que superó los terraplenes. Quizás pueda haber habido algún abandono de la obra o alguna falta de control. Pero si hubiesen funcionado las bombas, el barrio no se inundaba. Si me parece bárbaro que se vuelvan a restaurar las obras para que no vuelva a pasar". "Me llamó la atención también cuando dijo que el presidente había enviado a Campana el dinero para obras que nunca se había mandado. Creo que en ese sentido está manejando datos que no son ciertos, por el solo hecho de averiguar cuánto salió la planta potabilizadora en Campana u otras obras como los desagües pluviales en la era de Varela. Desde anteriores presidencias se aportó mucho más dinero a la ciduad que el hasta ahora recibido por Abella de parte del presidente Macri". Cazador dijo que "un vecino que no se inunde" es "un dato para no descuidar" "Estamos en democracia, y para los que vivimos la dictadura, iniciar el período legislativo es muy pero muy importante". "Hay dos cosas que me impactaron muchísimo y creo que son válidas. San Cayetano y Las Praderas han sido los barrios más humildes y más postergados de la historia de Campana. Y hoy que un vecino de esta ciudad no se inunde, es un dato para no descuidar". "Después creo que hay una pequeña autocrítica al decir el intendente que el primer año fue de estudio, de aprendizaje, y ahora el segundo será de despegue. Ojalá sea así, porque si despega el Gobierno, si se concreta el 50% del presupuesto municipal en obras, significaría que los campanenses estaremos mejor". "Todas las obras son importantes, pero me parece destacable el tema hidráulico. Ver como Abella recordaba agosto 2015, la gente perdiendo todo, en canoas sacando sus pertenencias, y anunciar que no va a ocurrir más en Campana, me parece que es una de las informaciones más importantes de nuestra historia, porque estos barrios se inundan desde que tengo uso de razón". Ghione: "Parece que el Puerto de Frutos es un tema olvidado" "Se han hecho anuncios que en algunos casos son reiteraciones de los hechos en la inaugural anterior. Y otros vienen de la sesión de asunción. Uno tiene el deseo de que estas cosas que se anuncian se hagan realidad, pero uno se queda con la duda porque en sus últimos dos discursos el intendente anunciaba obras que hoy todavía no están". "Es la tercera o cuarta vez que uno escucha hablar de la costanera. Preferiría que mañana mismo vayan a hacer alguna actividad que tenga que ver con proteger a los usuarios de la costanera. Estamos expectantes. Hoy utiliza un término que no venía utilizando que es la sesión de tierras. Espero que sea efectivamente una sesión de tierras por parte de Ferrocarriles a la Municipalidad de Campana, porque ese es territorio de nuestra ciudad. Pero insistó: deberían estar haciéndose ya trabajos para mitigar los riesgos que hay en la zona". "No tenemos noticias del canje del Puerto de Frutos. Hemos tenido reuniones con la gente del club pero no noto la misma preocupación por parte del Ejecutivo municipal. Parece ser un tema olvidado". "Si me preguntan, creo que a la sociedad campanense el tema que más le preocupa tiene que ver con las tasas municipales. Primero porque en el lapso de estos 15 meses ha sufrido dos incrementos y se ha generado desde el HCD -nosotros no lo acompañamos- nuevas ordenanzas fiscales e impositivas con nuevas tasas. La verdad que me he quedado con la espectativa de escuchar que el Ejecutivo va a atender este pedido de los vecinos, que pretenden dejar sin efecto varias de esas tasas. Sin embargo, no lo escuchamos". "Los años electorales impactan siempre en el HCD y está bueno que eso suceda: nosotros nos dedicamos a hacer política. Intentamos transmitir la opinión de los vecinos, y que los vecinos acompañen nuestra opinión. Esto lo vamos a seguir haciendo, pero no va a obstaculizar el funcionamiento del HCD. Sí lo obstaculizará situaciones como las del año pasado, cuando se nos intentó traccionar de las narices para dar quórum y sesionar. Si no es con un marco de diálogo, de negociación ante los distintos temas, nos vamos a encontrar con interferencias, y eso es responsabilidad de quien conduce el Concejo Deliberante". Carlos Gómez: "Estas promesas para mi ya son viejas" "Creo que la obras que el intendente va a hacer ya las han anunciado. Sería bueno que las empezarán a realizar de una vez por todas y que nos dejaramos de promesas. Me parece bárbaro que se hagan muchísimas cosas en Campana, pero estas promesas para mi ya son viejas. Espero que este año se pongan a trabajar de verdad y terminen al menos una obra". "Acá hay una realidad: pensamos que trayendo más patrulleros y más cámaras resolvemos el tema de la inseguridad que viene desde hace muchos años. Campana en ese sentido era una isla. Tendríamos que ponernos a trabajar en serio porque la realidad es que el problema de inseguridad que estamos teniendo en el centro sabemos de dónde viene, hay que solamente ir a buscar a sus responsables". "Nosotros no tenemos números para afirmar que los hechos delictivos han bajado. Sería bueno que las estadísticas las tengamos todos para poder acompañar lo que dice el intendente". "No pretendan que este Gobierno hable de Derechos Humanos. Es el menos indicado para hacerlo".

LOS PRESIDENTES DE LOS DIFERENTES BLOQUES DEL HCD JUNTO A ABELLA Y EL PRESIDENTE DEL LEGISLATIVO.

Repercusiones de la apertura de Sesiones Ordinarias del HCD

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: