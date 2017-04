Roses destacó que ”Provincia y Nación aportan el 50% de presupuesto municipal”

NOTICIA RELACIONADA: Abella inauguró el año legislativo prometiendo obras por más de 560 millones de pesos Culminado el acto de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el Presidente del cuerpo legislativo, Sergio Roses, analizó el mensaje del Intendente Abella: "En la obra pública, los gobiernos Nacional y Provincial son un elemento importante para cumplir con los ejes por los cuales Cambiemos fue eljido en todos los niveles. Pobreza cero, que es una meta aspiracional por la que hay trabajar y converger en distintas iniciativas. Y en ese sentido, las obras que tienen que ver con agua, con cloacas, asfalto e iluminación tienen una preponderancia, sobre todo en los barrios vulnerables. Acá se hablaron en especial de San Cayetano, San Felipe, Las Praderas y Otamendi, que tienen un componente importante en esto de llevar infraestructura a los lugares donde no la hay. Pero también se habló del casco urbano, de un plan integral de mantenimiento y de pavimentación en arterias que hace tiempo no se repavimentaban". SEGURIDAD: "Se habló de un tema en el que se ha avanzado mucho y todavía queda mucho por hacer que es la seguridad. El 80% de aumento en el gasto para el área se ve en la incorporación de nuevas herramientas. Se ha inaugurado un destacamento de la Policía Local en el barrio Lubo y se anunció que se va a hacer un cuartel central en la calle Salmini. Son muchas iniciativas que en poco tiempo se están concretando y que muestran que la obra, cuando va acompañada por la formación de personal -como el caso de la Policía Loca-, por la incorporación de tecnología para ayudarnos a cumplir mejor la tarea, claramente tienen como efecto la generación de resultados". APORTE EXTERNO: "Los gobiernos Nacional y Provincial están prácticamente aportando el 40-50% del presupuesto propio, y eso no lo hacen en Campana porque somos gobierno de Cambiemos, sino que los están haciendo con los 135 municipios de la provincia".

ROSES ENCABEZO EL ACTO JUNTO AL INTENDENTE ABELLA..



Roses destacó que ”Provincia y Nación aportan el 50% de presupuesto municipal”

Repercusiones de la Apertura de Sesiones Ordinarias del HCD

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: