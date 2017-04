Se repite la misma historia

Axel Cantlon

Como todos saben, más allá de haber sido uno de los impulsores del cambio en Campana, con casi año y medio de mandato del nuevo gobierno municipal, debo reconocer que este cambio no es el que nosotros pretendíamos para la ciudad de Campana. Mas allá de que le deseamos lo mejor a nuestro intendente, porque queremos que Campana siempre avance, no puedo dejar de destacar el carácter marketinero que tiene esta nueva gestión, que parece estar más enfocada en anuncios para sumar en las próximas elecciones que en realizar una planificación estratégica de la ciudad. El Intendente destacó en su discurso que teniendo los fondos (que le mandan Nación y Provincia) "solo depende de él y de sus funcionarios" hacer las cosas. Esto es cierto y es lo que hasta ahora le viene fallando. No demuestran capacidad política y de gestión. Al igual que el año pasado la apertura de las sesiones fue una catarata de anuncios de los cuales pocos se concretaron. Sin duda, nadie está trabajando en una planificación estratégica y nadie siente el pueblo y la modestia de nuestra idiosincrasia. Nada se dijo de temas estratégicos para nuestra ciudad como el servicio de ABSA, o que va a pasar con el peaje de la ruta 6 que divide en dos a nuestro partido. De la transparencia de la gestión y del acceso a la información pública nada se dijo, al igual que temas como el desarrollo económico no fueron tocados. En ese sentido, el discurso inaugural del día de ayer rememora la vieja política y repite los mismos errores que el propio Intendente y sus aliados criticaban a gestiones anteriores. Prueba de ello, fueron los mega-anuncios rimbombantes de cosas (servicios y obras) que no sabemos si ya fueron realizadas o se realizarán; pero que -en su mayoría- se repiten con los anunciados en el año 2016. Desde mi percepción, más que un discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante; se parecía a un show propagandístico y marketinero de una gestión que sólo vive de lo imaginario; porque necesita de la imaginación de aquellos que no necesitan del Estado Municipal, ya que éstos deben creer que realmente son eficientes y eficaces. Pero la realidad indica que los que conocemos el día a día de la Municipalidad de Campana; sabemos que las autoridades municipales están muy lejos de saber cual es el significado de la gestión pública; y mucho menos conocen la idiosincrasia y las necesidades y urgencia de nuestros ciudadanos. Axel Cantlon / Unión Vecinal Calixto Dellepiane

Se repite la misma historia

Por Axel Cantlon

