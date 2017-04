Hasta Mirtha Legrand se los dijo

P U B L I C







Tomás Buzzi

Tengo varios proyectos para la ciudad que me gustaría compartir con vos, pero la agenda cotidiana me obliga a no poder apartarme de la preocupante coyuntura nacional. Te propongo hacer el siguiente ejercicio: Supongamos y seamos extremadamente optimistas con el gobierno y que al mismo se le dé lo que busca. Veamos. Los docentes en un inesperado acto de reflexión, agachan la cabeza, arrían sus banderas y aceptan el famoso 19% en cuotas que le proponen. Además, todo el resto de trabajadores cierra más o menos lo mismo (ya que sabemos que la paritaria docente es referente del resto) y todo vuelve a su cauce "normal", no mas cortes, ni huelgas. ¿Qué pasaría?, ¿te imaginas un cuadro social tranquilo? ¿Las familias argentinas lograrían estabilidad? ¿Se reactiva el consumo? ¿Comenzaría la revolución de la alegría? No te olvides que en menos de un año el Gas aumentó 1000%, la electricidad 400% y el agua otro tanto. Además, el Ministro Araguren ya te prometió otros aumentos, y ya están mandando a avisar que el dólar subirá a $20.- después de las elecciones. Mientras tanto, sigue el conflicto docente, miles de argentinos diariamente caen debajo de la línea de pobreza, los despidos continúan golpeando a lo largo y ancho de país, y cierran PyMEs a diestra y siniestra. Es evidente que va a ser poco probable que la cosa se acomode. Si vos desde tu casa, como ciudadano común, considerás que el nivel de conflictividad no va a bajar, ¿Cómo puede ser que el Gobierno no lo vea? Hay que reconocer, sí, que la estrategia de enfrentar pobres contra pobres, hay que reconocer que le está funcionando. Por ahora. Hay sectores radicalizados del PRO, que consideran que hacer un reclamo salarial es directamente un "golpe de estado". A ellos les recuerdo que todos los golpes provinieron de fuerzas las fuerzas armadas. Ninguno (cero) se produjo por maestros con carpa blanca. Pero la falta de empatía, o directamente el desprecio hacia las clases medias y bajas produce estos errores de visión, y una pérdida de contacto con la realidad. De hecho, hasta Mirtha Legrand -quien no es necesariamente el Ché Guevara y públicamente se atribuyó parte del éxito de Cambiemos en las urnas- se lo dijo en la cara al Presidente Macri durante su programa, apenas días atrás. No hay que ser un preclaro para saber que esta lucha de trabajadores acorralados contra "odiantes" de lo popular, y "fogoneada" por el gobierno, es peligrosa. Pregunto: ¿No es momento de bajar el nivel de agresividad? ¿De dejar de tensar la soga y dar una caricia a la gente? El gobierno ya ganó, ya demostró que es inflexible con el trabajador, tanto que estaría peleando palmo a palmo el nivel de obstinamiento del Gobierno de la Alianza. ¿Te acordás? Algunas conductas parecen calcadas. Lo único que nos falta es que la Ministra Bulrich –quien casualmente participó de ambos gobiernos- salga a comunicar un decreto con la reducción de 13% a los jubilados. Se rasgas las vestiduras porque la gente juega con la imagen del helicóptero de Fernando de la Rúa. Pero a veces, parece que es el propio gobierno el que le está llenando el tanque. Aprovecho la fecha para enviar mis saludos y respetos a todos nuestros los veteranos de Malvinas. A los que volvieron. A los que no. Y a los que se nos fueron porque nunca lo superaron. Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi

Hasta Mirtha Legrand se los dijo

Por Tomás Buzzi

