2 de Abril: 28 horas a la deriva

El cuento del tío Fue a fines de 2015 que un abogado matriculado en Mercedes dejó de pisar Campana. Atendía en bares, clubes, e incluso en un taller de chapa y pintura del centro. Prometía conseguir indemnizaciones para conscriptos que durante Malvinas no estuvieron en el teatro de operaciones, e incluso para aquellos que participaron durante la "guerra a la subversión". Decididos a desenmascararlo, autoridades del Colegio de Abogados de Zárate Campana, Marcelo Fioranelli y Ariel Castro, lograron despertar el interés de la producción de Documentos América. Juan Gulfo, veterano continental, quien durante el conflicto estuvo en el Regimiento Patricios, se prestó para la cámara oculta. "Llegamos al taller –cuenta Juan- y había como 200 personas, no sólo de Campana, de todos lados. La cuestión es que el tipo cobraba $300.- la consulta y pedía $3000.- para iniciar el trámite. Incluso tenía cómplices locales buscando gente. Hice la cámara, luego entraron Fioranelli y Castro con el periodista de América, y se armó un lindo batifondo. El programa nunca salió al aire, pero el tipo no apareció más". Actualmente, el Colegio de Abogados de nuestro distrito patrocina una causa contra el singular letrado. NOTICIA RELACIONADA: 2 de Abril: Vivir para contarlo El hundimiento del ARA General Belgrano se produjo el domingo 2 de mayo de 1982, a las 4 de la tarde, a consecuencia del ataque del submarino nuclear británico HMS Conqueror. El ataque causó la muerte de 323 argentinos, prácticamente la mitad de las bajas argentinas en todo el conflicto. Soldado clase 62, el campanense Raúl Omar Pérez, fue convocado a la Marina el 2 de abril de 1981. A sólo 2 meses de su baja, estaba en guerra, aunque el General Belgrano se hizo a la mar varios días después por desperfectos mecánicos. Nunca entró en batalla. Raúl era telefonista en las calderas, en lo más bajo del buque, y su rol era repetir las órdenes que pasaban desde puente de mando. "Por suerte –relata- los torpedos me agarraron de guardia, otros estaban durmiendo, por ejemplo. Con el primer torpedo escuchamos un estallido tremendo y nos hizo levantar del suelo como un metro. El segundo igual". Gracias a los continuos simulacros, Raúl supo perfectamente cómo llegar a la cubierta, hasta su balsa. "Estaba nubladísimo. A pesar de que eran las 4 de la tarde, casi era de noche. Hacía un frío tremendo, había mucho viento y olas de hasta 7 metros. Esperamos unos 40 minutos, hasta que finalmente llegó la orden de abandonar el barco. En nuestra balsa éramos 18 y logramos rescatar a 2 más del agua. Yo estaba descompuesto. En navegación normal, por ahí pasaba hasta 3 días sin comer. Imagináte en una balsita y con olas de 7 metros. Hubo balsas que literalmente se dieron vuelta, y otras donde eran pocos, se murieron del frío, literalmente". Fueron 28 horas las que pasaron hasta la balsa de Raúl fue rescatada por el Destructor Piedra Buena: "Estábamos todos abrazados para generar el mayor calor posible y un Teniente, que estaba a cargo, constantemente nos daba ánimo. Yo estaba como obnubilado. Sólo podía pensar en mi vieja, y en que me iba a salvar". Pero lo peor de toda la experiencia no fueron esas 28 horas de incertumbre. A Raúl aún hoy lo persigue el recuerdo del trayecto entre la sala de calderas y la cubierta: "Los gritos desgarradores, pidiendo ayuda, la gente quemada. Intentamos ayudar pero no nos dejaron. Eran órdenes. Eso te queda: uno se pregunta hasta el día de hoy por qué a ellos sí y a vos no. Me quedó marcado para siempre. ¿Quién sabe? si entraba a ayudar, por ahí me quedaba atrapado también. Nunca lo voy a saber".

2 de Abril: 28 horas a la deriva

