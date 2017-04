Jorge Bader

La reflexión sobre la gestión urbana data de la década del sesenta del siglo anterior con la crisis del Estado de bienestar y de la planificación tradicional La planificación tradicional estaba basada esencialmente en predicciones. Presunciones teóricas sobre el curso de la evolución de la sociedad urbanizada. Gobernantes iluminados definían los ejes de acción y la sociedad dirigida tenía que aceptar el designio superior. En los años racionalistas, la cuestión de la gestión urbana se centró en la interpretación de indicadores cuantitativos. Toda la tecnificación aplicada al cálculo de la evolución social, fue duramente cuestionada por las escuelas organicistas y finalmente arribamos a los modelos de gestión urbano-social donde la cuestión central es la organización de la participación activa de la sociedad en los modelos de gestión, y donde el meollo es la organización de esos ámbitos de participación. En esos esquemas los planificadores aparecen como simples facilitadores de voluntades colectivas, y el tema central es como permitir que la sociedad manifieste esa voluntad colectiva que es el objeto de la conducción ordenada de los destinos urbanos. En pocos renglones una simple interpretación de casi 100 años de debate sobre los modelos de planificación urbanística. Desde esta época, numerosos académicos han venido preguntándose por la cuestión de la gestión urbana: a quién involucra, qué significa, y qué representa su puesta en acción. Algo que los decisores en general ignoran, guiados por la urgencia de ejecutar políticas de anuncios, aliento de expectativas y proyectos grandilocuentes. En realidad la cuestión de la gestión es algo mas domestico y finalmente en estas épocas que corren se resumen a canalizar inquietudes sociales e interpretar en acciones concretas sobre el espacio urbano, a veces pequeñas intervenciones que tiene un efecto infinitamente más grande que la significación de su costo o su impronta constructiva. Como dice el Geógrafo urbano, Zunino, "el espacio urbano no es sólo una superficie sobre la cual se plasma la producción y el consumo de bienes y servicios, es también un espacio socialmente construido. En su construcción, múltiples agentes urbanos dotados de distinta capacidad transformadora intentan avanzar en sus intereses individuales o colectivos mediante acciones y negociaciones estratégicas. Este proceso se desarrolla a través del tiempo y sus consecuencias se expresan en el espacio perceptible." Sin embargo y al parecer por las acciones percibidas, existe un gran desconocimiento sobre la manera en la cual se debe gestionar la ciudad. Para Cristhian Ortega (Ex jefe de planificación estratégica de la zona portuaria de Iquique en Chile), "la gestión urbana se concibe como una interfaz entre la idea y la acción, es mucho más que acción y emerge mucho antes que el plan". Parte de su pensamiento, tomado por varios políticos de su país se funda en el concepto que todas las actividades desarrolladas por parte de los gobiernos locales se basan cada vez más en cooperación con actores privados, la sociedad civil y los ciudadanos en favor del desarrollo de las ciudades. En el marco de este pensamiento, y próximos a recibir los anuncios de rigor en la apertura del periodo de sesiones ordinarias, me permito observar algunas cuestiones. Hace años ya que la visión del estado paternalista ha quedado superada en el mundo. ¿Esperamos que algún espíritu iluminado nos diga que es lo que va a suceder en nuestra ciudad o esperamos que se nos invite a tener más participación colectiva en el debate de la ciudad que deseamos? ¿La gestión urbana se habrá de basar en mas hormigón aplicado o en mas participación social y debate sobre la evolución ansiada? Una suma de interrogantes en el inicio institucional de un año eleccionario. Arq. Jorge Bader - Matricula CAPBA 4015

Gestión urbana

Por Arq. Jorge Bader

