Por el fortuito acto de haber olvidado el pasaporte salvó su vida una persona en un accidente de aviación, fue noticia hace poco. Seguramente que la persona en cuestión se debe haber puesto de muy mal humor, al comprobar que le faltaba el indispensable documento; habrá dicho; ¡Señor!, yo debo realizar este viaje ¿No puede haber una acepción? ¡No señor!, sin el pasaporte nadie puede abordar el avión. Y así se debe haber quedado con las ganas, mientras sus compañeros subían, sin saberlo, a su último vuelo. ¡Quien iba a pensar que un simple olvido fuera el motivo para salvar la vida!!!! Pero así son las cosas. Nuestro frustrado viajero debe haber recibido un gran impacto al enterarse la noticia de, ahora, lo que sería su segura muerte. Resulta que, en esta vida, tanto lo grande como lo diminutamente pequeño, puede tener un grandioso significado… mientras recorremos el viaje de la vida, todo es cuestión de tiempo y circunstancias. Allí va nuestra pequeña nave de aeropuerto en aeropuerto, sin saber cuando partiremos para llegar a nuestro ultimo destino. Y hablando de un destino, un pasaporte y un olvido salvador, aquí llega la parábola: Cada uno de nosotros vamos de viaje, el viaje de nuestra existencia, vivir es viajar, llegar es morir. Y existe un pasaporte, que sería una verdadera tragedia olvidarlo; porque créame que así como no es posible entrar a ciertos países, sin el debido pasaporte, tampoco es posible entrar a la vida eterna, sin ese pasaporte: "El Señor Jesucristo". (Juan 17: 3) Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En este caso, el descuido de tal documento resultaría en el más trágico de todos los descuidos de la vida, el que otorga el terrible pasaporte a la muerte eterna. ¡No descuides amigo el pasaporte, no tomes tu ultimo vuelo sin Cristo, el único pasaporte que se acepta para la vida eterna. (Juan 3: 36) El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy, ”El Pasaporte”

Por Luís Rodas

