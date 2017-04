Liberaron a un detenido, a una semana de tirotearse con la Policía en Santa Brígida Hace poco mas de una semana el barrio Santa Brígida vivió una situación de zozobra, cuando durante toda la noche los vecinos denunciaban la presencia de gente sospechosa intentando entrar a varias casas. La policía recorrió el barrio infructuosamente en varias oportunidades, hasta que ya en la madrugada logran dar con el auto en que se movilizaban. Los del auto de inmediato la emprendieron a los tiros contra el patrullero, y luego de una breve persecución terminaron volcando. Quedaron heridos un hombre y una mujer que fueron detenidos. El delito del que se los acusó es "atentado a la autoridad agravado y tenencia de arma de guerra". Suena grave, y para los vecinos que soportaron el terror del tiroteo fue muy grave y peligroso. Pero a una semana de los sucesos, la mujer ya fue liberada por la justicia. Sería interesante saber los motivos de la liberación, pero el Dr. Julio Grassi, juez a cargo del Juzgado de Garantías Nº 2 de Campana que ordenó la libertad, mandó a decir ante la consulta periodística que "solo se da información a las partes involucradas". No es intención de esta columna hacer cuestionamientos jurídicos, y menos a un juez. No es nuestra función. Solamente pretendemos planteamos una serie de dudas e interrogantes desde el llano espacio del ciudadano común. Mas allá de este caso puntual, de este juez y de este fiscal, cuando surgen este tipo de decisiones judiciales que nadie explica, queda en evidencia la enorme distancia que separa a la gente, a la comunidad que sufre el día a día de la violencia delictiva, y la justicia como institución y como concepto abstracto. Los funcionarios de la justicia están muy lejos de la gente, les preocupan otras cosas, tienen otros tiempos. La gente no los conoce, no sabe quienes son, ni donde viven. Están ajenos a la vida social encerrados en sus despachos, y cada vez cuesta mas confiar en las decisiones de la justicia, porque es cada vez mas raro el caso en que la justicia resuelve un problema concreto. Esa es la percepción del común de la gente. "Para que vas a hacer la denuncia si la policía nunca hace nada. Y si justo encontrás un policía que hace bien su trabajo después viene la justicia y libera a todo el mundo". Según nos han enseñado, la justicia como poder del estado no se puede desentender de las consecuencias sociales de sus decisiones. Funciona como un regulador de las relaciones sociales y por lo tanto, igual que los miembros del poder ejecutivo y el judicial, deben responder en última instancia a la sociedad que es su mandante. Si los funcionarios judiciales se encierran en sus despachos y solo se guían por la fría letra de la ley no serán mas que buenos técnicos aplicando recetas preestablecidas, pero raramente estarán aplicando justicia donde no la hay. La misma ley le da al juez la atribución de interpretar la ley y de privilegiar el espíritu de la ley por sobre la letra. Si la justicia no actúa con criterio y sentido común, se aleja de la realidad de la vida cotidiana y no contempla las demandas sociales. La justicia es un sistema con muchos integrantes, cada uno de estos integrantes tiene una función específica y entre todos deben garantizar el fin social que tienen el sistema, que es restablecer las relaciones de armonía en la comunidad. Cuando esto no se logra su función deja de ser útil socialmente. Cuando a cada uno de los integrantes solo les interesa cumplir su pequeña porción de atribuciones según el código de procedimiento, sin tener en cuenta si se acercan al fin último, y sin medir si están ayudando a construir una mejor sociedad, entonces por mas que formalmente hagan su trabajo con toda corrección, serán parte del problema y no de la solución.

Exaltación de la Cruz:

La Justicia, lejos de la gente

Por Diego Costa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: