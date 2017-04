Más grande que Boca Juniors

El Independiente Athletic Club de nuestra ciudad cumplió 112 años. Una pelota de trapo, un inflador, dos arcos, los palos esquineros del córner, un balde, cal y un pincel para marcar la cancha. Ése era todo el patrimonio con que contaban los pines que se juntaban en Berutti al 200 y pico para hacer lo que les apasionaba: jugar al fútbol. Este deporte había llegado a Campana de la mano de los ingleses del ferrocarril y del frigorífico y los criollos, a pesar de haberlo descubierto, no tenían muchas chances de poder desarrollarlo. La casa de los Lozano era la base donde esos pibes, hijos de obreros del Frigorífico River Plate Ffresh Meat Company, se juntaban para patear y jugar sin límite de tiempo en la "Manzana de los eucaliptos", predio comprendido entre las actuales calles Berutti, Castilla, 25 de Mayo y Güemes, perteneciente a la fábrica de aguardientes, como se conocía a la Destilería Devoto, Rocha y compañía. Todos los días se "adueñaban" de la canchita que amablemente les prestaba Ángel Scorza, destilador de la compañía. El sueño de los pibes era poder jugar como lo hacían los ingleses del Reformer. Ansiosos por aprender el juego, iban a ver sus prácticas, esperando ser invitados a jugar. Pero sólo les permitían patear alguna pelota cuando se iba afuera del alamabrado. Conocer a la persona indicada les cambió la suerte a estos pibes. Norberto y Guillermo Lozano eran amigos de Tristán Gonzáez. Fundador y brillante figura del Estudiantes de Buenos Aires y estudiante de medicina por ese tiempo, les trajo un día el regalo más preciado: la pelota de tiento. Pero no sólo eso, sino que además los reunía para explicarles las reglas y mejorarles las técnicas del juego. Y lo más importante: viendo que con los ingleses no tendrían muchas posibilidades de jugar el deporte que amaban, Tristán estimuló a los muchachos para que organicen sus propios clubes, sin depender de los ingleses. Fue así que el 1º de abril de 1905, Norberto y Guillermo Lozano, José Llanos, Feliciano y Manuel León, F. Murray, los hermanos Verón y Santiago Peirano se reunieron en Berutti al 200 y pico y fundaron el Independiente Athletic Club. ¿Los colores? El blanco y negro a franjas verticales de Estudiantes, en homenaje al amigo y maestro José Tristán González. Dos días después, el 3 de abril, en el barrio de La Boca, otro grupo de pibes fundaba el Club Atlético Boca Juniors. Por dos días, el Independiente es más grande que Boca. Independiente A.C., cuna de excelentes jugadores que poblaron a los grandes equipos del fútbol argentino y de la Selección. Y, paradojas de la vida, generoso Independiente al que tuvieron que recurrir los ingleses del Reformer cuando necesitaron futbolistas para completar su equipo de la Asociación Argentina. Por otros 112 años de vida querido Independiente Athletic Club. ¡Salud!

Más grande que Boca Juniors

Por Sergio Karnincic

