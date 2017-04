El Xeneize se impuso 1-0 con un tanto de Benedetto, asistido por el campanense Nazareno Solís, quien ingresó a los 19 minutos del ST. Con sufrimiento y sin jugar bien, Boca se afianzó anoche como líder del torneo de Primera División tras imponerse por 1 a 0 sobre un duro Defensa y Justicia, en un partido disputado en la Bombonera y correspondiente a la 18ª fecha. El gol Xeneize fue obra del delantero Darío Benedetto, a los 26 minutos del segundo tiempo, luego de una asistencia del campanense Nazareno Solís, quien había ingresado a los 19 minutos del complemento en reemplazo de Sebastián Pérez (que fue titular en el lugar del lesionado Fernando Gago). De esta manera, Boca alcanzó los 40 puntos y se mantiene con cinco de diferencia sobre Newell´s (35), que ayer venció 1-0 a Atlético Rafaela con un gol de Maximiliano Rodríguez. El que tendrá la oportunidad de volver a quedar a tres hoy es San Lorenzo (34), que hoy domingo, desde las 18,15, visitará a Tigre. Otro que festejó ayer fue Racing. Después de un primer tiempo para el olvido, donde fue superado en el juego y el resultado (0-2), La Academia mejoró la actitud con un inspirado Gustavo Bou para vencer 3 a 2 a Quilmes en el estadio Centenario. Federico Andrada había marcado por duplicado para la alegría "Cervecera". Sin embargo, en el segundo tiempo, y con diez hombres por la expulsión de Pablo Álvarez, Racing logró dar vuelta el partido con tantos de Bou, Lautaro Martínez y Pablo Cuadra. Además, ayer también jugaron: Temperley 1 (Marcos Figueroa) - Aldosivi 0; y Belgrano 0 - Colón 1 (Nicolás Leguizamón). Hoy domingo lo harán: Estudiantes vs Arsenal (15.00), Lanús vs Banfield (16.15), Sarmiento vs Rosario Central (17.15), Tigre vs San Lorenzo (18.15), Huracán vs Patronato (19.30) y Godoy Cruz vs River Plate (20.15). Mientras que mañana lunes se cerrará la fecha con Olimpo vs San Martín de San Juan (19.00) y Unión vs Talleres de Córdoba (21.15).





VESTUARIO TRIUNFAL. NAZARENO SOLIS PARTICIPÓ JUNTO A CENTURIÓN Y BENEDETTO DE LA SELFIE GANADORA QUE PARTE DEL PLANTEL DE BOCA SE SACÓ TRAS VENCER A DEFENSA Y JUSTICIA.



Primera División:

Boca se afirma en la punta tras ganarle a Defensa y Justicia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: