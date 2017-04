Rincón Tuerca

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com TURISMO CARRETERA: La categoría está llevando adelante otra carrera del Campeonato durante este fin de semana en el Autódromo de Olavarría. Televisa desde las 11 de la mañana la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". DECISIÓN: Emiliano Falivene tomó la decisión de continuar con la motorización de Mauro Santucho para correr en la categoría Pako en la Clase Dos de los 4 tiempos. La idea es hacer toda la temporada. REUNION: No fue la última carrera en la Fórmula Cuatro APAP para Juan Carlos Bava que tras el término de dicha competencia se desarrollo una reunión con todo el equipo de Luján para definir si continúan juntos o se decide cada uno por su camino un tema que se resuelve por estas horas. SUMARSE: Pablo Vásquez ya decidió volver a sumarse a la Clase Dos del Turismo Pista a partir de esta próxima carrera donde tiene la intención de hacer toda la temporada contado con el presupuesto acorde para tal emprendimiento. COMIDA: La que los propios pilotos de los chasis del regional realizaron días a atrás para recaudar fondo para los colegas que chocaron en pista y deben reparar dichos autos. Un gesto para destacar en los tiempos que corren. ARRANCAR: Sergio Saucedo arrancó el campeonato de la categoría Pako en la clase Super donde terminó sexto en la primera final y en la segunda llegó décimo donde sumó puntos por el campeonato. INTENCION: En la carrera para pilotos invitados en los chasis del regional Rubén Fernandez tiene la intención de correr con su hijo Gastón pero aún en el equipo nadie confirmó si esto se terminará concretando. PERMITIR: Las cuestiones presupuestarias no están permitiendo que Ariel Melón esté compitiendo en motocross si bien tiene la moto lista y en condiciones. Si se da alguna posibilidad no va a dudar en participar en alguna competencia a lo largo de la presente temporada. TERRENOS: Todo está encaminado para que finalmente los terrenos prometidos en su momento lleguen al club del Primer Automóvil Argentino Manuel Iglesias donde los actuales dirigentes tienen toda la intención de realizar un kartódromo de tierra. FORMULA E: Esta especialidad del automovilismo desarrolló en este fin de semana otra carrera de su campeonato con su habitual parque de autos en el Gran Premio de México. BINOMIO: El binomio Pertozzi-Falivene estarán comenzando a correr en esta segunda fecha del campeonato en la categoría chasis del regional con la motorización de Juanjo Tártara. El tema presupuesto condiciona la posibilidad de verlos en pista. RETOMAR: Maximiliano Lacognata retomó la actividad en la Categoría Pako donde el representante de Zárate y campeón de esta especialidad ganó la primera carrera y llegó cuarto en la segunda en el kartódromo argentino días atrás con el chasis a cargo de Chavez y la motorización de Carlitos Fernandez. COPA BORA: La monomarca desarrolla este fin de semana en el Autódromo de Olavarría otra carrera del campeonato. Televisa desde las 11 de la mañana la televisión pública a través del programa "Carreras Argentinas". ARRIBAR: Juan Carlos Suarez participó en la primera fecha de la categoría Pako en loa clase KF+40 donde en la primera final arribó en el puesto décimo y en la segunda carrera arribó séptimo cumpliendo un fin de semana sumando puntos para el campeonato. ARMA: Sergio Giordano tiene toda la intención de sumarse a la Clase Dos de la categoría Alma con el auto que se arma con sus propias manos y el "Costilla" ya quiere meterse en la alta competencia. EVENTO: El circuito al límite ya está en condiciones como siempre que llega un evento a ese predio donde Juan Manuel Belaustegui no deja nada librado al azar y se espera la llegada de la categoría de Motocross MX del Norte donde desarrollará la segunda fecha del campeonato. TC PISTA: En el Autódromo de Olavarría la categoría lleva adelante otra carrera del campeonato en este fin de semana donde televisa desde las 11 de la mañana la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". CONFORME: La primera carrera del año la hizo con el Corsa en la Clase Tres del Turismo Zonal Pista y Daniel Vidal si bien sumó puntos para el campeonato no quedó conforme con el rendimiento que mostró el auto a lo largo de todo ese fin de semana. EVALUAR: Esto provocó que con el otro auto ya recuperado el "Chino" va a evaluar si el Gol le permite ser lo competitivo que desea para en orden conjunta con su equipo decidir con cual se encara la próxima competencia. DECIDIRSE: El lamentable vuelvo sufrido por Mariano Raina en el autódromo de Alta Gracia con su Fiat Uno hizo que decidiera bajarse de la Alta Competencia al menos por este año ante una actitud muy personal pensando en toda su familia y sus amigos, así se confesó en nota televisiva días atrás. ALMA: En el Autódromo de La Plata la catergoría está realizando la segunda carrera del año con su habitual parque de autos durante este fin de semana donde desde las nueve de la mañana arrancan con su espectáculo. CORRER: En la clase M.N.B de la Categoría Pako viene de correr en el kartódromo capitalino el joven campanense Gastón Iglesias que despuntó dos finales terminando segundo en una y alcanzó un octavo lugar en la otra. Parece que el joven anda mejor que papá José Luis a la hora de correr. DESAFIOS: Un año movidito arrancó Rubén Alfonso que está atendiendo karting en su taller donde sumó autos con techos para trabajar en la planta impulsora planteándose nuevos desafíos en esta temporada. INVITADO: Aunque corrió en la Fórmula Cuatro APAP días atrás el zarateño Julián Falivene solo aceptó hacerlo en esta competencia realizada en el autódromo platense porque lo hizo como invitado y aunque le ofrecieron un auto para sumarse a la categoría no aceptó tal posibilidad. ROMPER: Aunque en la última carrera rompió el motor ya se prepara para estar el próximo domingo en la carrera del kartódromo de Zárate donde Pablo Clerici el campeón de su especialidad desea ser de la partida. INTERES: Como era de esperar la llegada de Marcelo Demarchi a correr en la categoría Kart Plus despertó el interés en Gabriel Checchi, Daniel Dieguez y Augusto hermano de Marcelo que están viendo como es el trámite y los costos para definir si se suman. RECUPERAR: Tras una intervención quirúrgica se recupera Carlos Debesa que ya está dispuesto a continuar con su trabajo en el Taller de la calle Jacob donde están muy compenetrados con los cuatri para el próximo Dakar. ENCARAR: Ya todo está encaminado para encarar la próxima carrera del TC Bonaerense en el Autódromo de Brandsen donde Juan Pablo Galliano tiene su Cupecita Chevrolet para la Clase "A" lista y preparada para tirarla a la pista el próximo fin de semana. PUESTO: El Turismo Cuatromil Argentina viene de correr el último domingo en el autódromo de La Plata donde el zarateño Darío Laccette a bordo del Ford que prepara Tártara clasificó décimo segundo para llegar en la serie cuarto y en y en la final quedó en el puesto sexto. FESTIVAL: : Quedó confirmado que los chasis del Regional estarán junto a la GTA y GTB de la misma categoría en el Autódromo de La Plata el próximo fin de semana desarrollando un festival automovilístico como pretendían los dirigentes dado que será con pilotos invitados. ABONAR: Como ella lo deseaba Rocío Davenda tras abonar la multa en el kartódromo de Zárate como habíamos adelantado en esta sección pudo correr en la categoría Rotax Bs As. en la Clase Senior Nacional donde clasificó cuarto, terminó la serie sexta y en la final arribó cuarto con la atención de Horacio Romay. APUESTAN: En el equipo apuestan a que Mateos Benitez va por el campeonato en su clase de kart Plus donde el pequeño zarateño ya mostró sus condiciones pero esto recién arranca y falta mucho camino por recorrer. QUEDAR: El Super TC 2000 arrancó la temporada el último domingo en el autódromo capitalino donde Matías Milla con el Toyota del equipo oficial clasificó décimo sexto, llegando en la primera carrera décimo tercero para quedar en la otra final décimo primero. PENSAR: El karting está a días de terminar se mientras el Sport 1050 sigue guardado en el galpón lo que lleva a pensar que Andrés Rivero tendrá que volcarse a la categoría Pako ante sus ganas de volver a la alta competencia. MOMENTO: Sin duda hay que visitar el taller de Juan Sbarra para entender el trabajo que tiene con tantos autos para atender para la diferentes clases de las distintas categorías. Un buen momento para el joven chasista. COMPRAR: La decisión la tomó despues de observar a sus colegas y compró una camioneta de proporciones para este mundo del auto Radio Control lo que lo muestra muy contento a Javier Visacosky que ya estuvo probando a la misma y quedó conforme con el rendimiento de la misma.

