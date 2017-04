Campana homenajeó a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas

P U B L I C



Tras el acto en la plaza Eduardo Costa, el presidente del HCD, Sergio Roses, señaló: "Malvinas implica una reflexión del país que tenemos y del país que queremos". Con un acto realizado este domingo en la plaza Eduardo Costa, Campana honró a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas al cumplirse el 35° aniversario del desembarco de las Fuerzas Armadas en las Islas. El intendente Sebastián Abella, el presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Sergio Roses, ex combatientes, veteranos, ex soldados bajo bandera, familiares, el Batallón de Infantería de la Marina Nº3, Prefectura Campana, Bomberos Voluntarios, la Escuela Nº 29 del barrio Lubo "Héroes de Malvinas", secretarios del Departamento Ejecutivo, concejales de los distintos bloques y vecinos participaron del homenaje, que contó con la presencia de la Banda Municipal a cargo del Maestro Jorge Moura quienes interpretaron el himno nacional y la marcha de Malvinas. "Me siento muy orgulloso de acompañar este acto y estar al lado de los verdaderos héroes de Malvinas, sepan que esta gestión va a estar siempre presente para lo que necesiten", les dijo el Intendente a los veteranos, ex combatientes y ex soldados de Campana presentes. En tanto que el Presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra en Campana, José Flores, también ofreció un discurso emotivo, relatando lo que significó haber sido protagonistas de la Guerra de Malvinas. Durante el acto -organizado por el HCD con la colaboración del Municipio- el Intendente y Roses acompañaron el tradicional izamiento de banderas, y realizaron la entrega de ofrendas florales al monumento de los veteranos y caídos de Malvinas que se encuentra en la plaza. "Malvinas implica una reflexión del país que tenemos y del país que queremos y un inmenso reconocimiento a todos aquellos que dieron su vida por la patria", aseguró Roses. "Este aniversario – continúo- nos lleva a pensar lo que nos une y lo que nos puede acercar a objetivos irrenunciables como es recuperar las islas". El Presidente del HCD también hizo hincapié en la importancia que tiene este suceso histórico en la formación de la Argentina: "Ahora tenemos el deber de construir una nación más grande, más allá de las diferencias de criterio y de opinión, y para lograrlo debemos fortalecer valores como el trabajo, el respeto al prójimo y la búsqueda de objetivos y precisamente Malvinas es un ejemplo de constancia en la búsqueda de objetivos". "Es nuestra responsabilidad mantener viva la llama de la memoria de la gesta de Malvinas, está en nosotros compartir, con las generaciones que siguen, el recuerdo de este hecho en el que más de 600 argentinos dieron la vida por la patria y por las islas Malvinas que sin dudas forman parte de nuestro país", concluyó.



LA BANDA MUNICIPAL, PRESENTE EN EL ACTO.





ABELLA Y ROSES ENCABEZARON, JUNTO A LOS EX COMBATIENTES, EL ACTO QUE SE REALIZÓ EL DOMINGO





EL ACTO PRINCIPAL SE REALIZÓ EN LA PLAZA EDUARDO COSTA





LA CEREMONIA CONTÓ CON LA PRESENCIA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA 29 "HÉROES DE MALVINAS"



Campana homenajeó a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas

