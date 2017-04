La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/abr/2017 Un auto impactó contra una columna de alumbrado en la avenida 6 de julio







Ocurrió a metros de la Av. Perón. La conductora resultó ilesa. Un automóvil se incrustró contra una columna de alumbrado en un accidente ocurrido ayer por la mañana en la Av. 6 de Julio, a metros de la avenida Perón. El hecho fue detectado por las cámaras del CIMoPU a las 8:45, cuando un Mitsubishi Colt circulaba por Avenida 6 de julio en sentido a ruta Panamericana. Según reltó la conductora, luego de pasar Av. Perón, se asustó por la presencia de un colectivo que le hizo perder el control y tras pisar el cordón del parterre, impactó contra la columna de alumbrado. No hubo otros vehículos implicados y la conductora no sufrió heridas de consideración. Por ello, sólo se pidió la presencia de Bomberos Voluntarios porque salía humo del motor. Así se hizo presente el Móvil 36 a cargo del ayudante de primera Rivas.

SU CONDUCTORA NO SUFRIÓ LESIONES DE GRAVEDAD.





ASÍ QUEDÓ EL MITSUBISHI: INCRSUTRADO EN LA COLUMNA.



