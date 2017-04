La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/abr/2017 Apertura de sesiones ordinarias:

"Fue un vasto trabajo de planificación de nuestro equipo", aseguró Agostinelli







El Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Campana, Sergio Agostinelli, comentó sus impresiones sobre el ambicioso plan de obras detallado por el Intendente Abella durante el mensaje que brindó el sábado en el Concejo Deliberante. Finalizada la sesión de apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el sábado al mediodía entrevistamos al Secretario de Obras y Servicios Públicos, Sergio Agostinelli, quien siguió el acto en el recinto junto al resto del gabinete municipal. En la oportunidad, el Intendente Abella anunció obras de infraestructura para Campana por $560 millones. Los fondos serán aportados por la Provincia y la Nación. Agostinelli llegó a Campana a mediados del año pasado: "Ya venimos de un año que tuvimos que preparar todo esto. No es que surge de la nada, y son anuncios para empezar a trabajar muy fuerte con el equipo que tengo, toda gente de Campana, no tuve que incorporar a nadie. Hubo que ponerle un poquito más de cabeza, pero el equipo está respondiendo y confío en el que está para llevar adelante todo lo anunciado", explicó. -Una gran planificación y ahora viene la coordinación… -En realidad, lo más costoso fue cumplir con todos los requisitos técnicos de Provincia y Nación. Fue un vasto trabajo de planificación de nuestro equipo de arquitectura. Ahora, no sólo tenemos que pensar en planificar las obras del año que viene, sino en trabajar en estas obras. La planificación que estamos hablando con el Intendente no es por un año. Intentaremos que las obras que encaremos perduren. Son obras de infraestructura que pasarán por arriba de una gestión, y sean una política de estado poderlas cumplimentar. -Son muchos frentes todos juntos. -Se dio así. Nosotros venimos preparados para poder cumplir con eso. Es una misión que me confía no sólo el Intendente. Se trata de la confianza que la gobernadora depositó en mí al pedirme que venga. Ya estuve trabajando en varios municipios y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La idea fundamental es poder sacar adelante Campana, que es el plan. La Gobernadora hizo una apuesta. Vamos a trabajar duro por esa apuesta que hizo la Gobernadora en el Intendente y el Intendente en Campana. -¿Están pensando en una nueva Campana? -En realidad, lo que estamos viendo es a una Campana que tiene una deuda de infraestructura de más de 30 años. Por suerte se ha entendido, y a mí como ingeniero me cuesta a veces explicarlo, que hay que hacer obras que a veces no se ven. Hay que contarlas, hay que mostrarlas, pero después no se ven. Porque la gente se acostumbró a no inundarse, se olvidó que se inundaba. Y es valioso que los políticos como el Intendente entiendan que son obras necesarias y más importantes que las obras a las que llamo de maquillaje. -En el medio, está el día a día. Por ejemplo, el bacheo. -Lo que veo yo del bacheo es que son obras parciales. Acá la capa de rodamiento está vencida. Campana tiene que hacer un plan de largo plazo para ir renovando todas las capas de rodamiento, porque si no vamos al bacheo eterno. La idea es achicar el mantenimiento lo más posible, y la forma de achicarlo es haciendo inversión en obras.

AGOSTINELLI SIGUIÓ ATENTAMENTE EL MENSAJE BRINDADO POR ABELLA EN EL HCD.



Apertura de sesiones ordinarias:

"Fue un vasto trabajo de planificación de nuestro equipo", aseguró Agostinelli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: