LA PALABRA DEL DT "Algunos partidos los jugamos mejor y tuvimos más opciones, pero no se nos estaba dando. Jugamos ante un gran equipo, pero los muchachos dejaron todo. La victoria me pone muy contento por ellos, porque se matan y se exigen en cada entrenamiento", señaló el entrenador Facundo Argüello. El autor del primer gol del triunfo de Villa Dálmine sobre Los Andes también reconoció que el equipo debe mejorar: "No se jugó bien, pero ahora vamos a estar más tranquilos para trabajar y mejorar", aseguró Pastelito. "Pastel es amor". Con esa frase, muchos simpatizantes de Villa Dálmine remarcan el cariño que Ezequiel Cérica se ha sabido ganar en Campana a fuerza de entrega y goles. Mejor de dicho: a fuerza de entrega y goles importantes. El sábado ante Los Andes volvió a ofrecer una muestra de ello, porque puso su pie izquierdo para desviar el balón al fondo de la red en el momento que el Violeta peor la pasaba, cuando las dudas que arrastraba el equipo que todavía no había podido ganar en este 2017 se hacían más grandes. "Estoy muy contento, porque necesitábamos este triunfo", señaló el delantero tras el 2-0. "Lo necesitábamos para calmar un poco la ansiedad, estábamos muy impacientes. También estoy muy contento por la gente, que también se merecía un triunfo, pero más que nada por nosotros, porque éste es un grupo hermoso, que labura, que siempre está con buena predisposición para trabajar. Y cuando no se dan los resultados, siempre aparece esa incertidumbre. Pero gracias a Dios se ganó", agregó Cérica en ronda con los periodistas que lo esperaron en la sala de prensa del estadio. Pero Pastelito no se quedó solamente en el triunfo. Tuvo también autocrítica respecto al rendimiento colectivo: "Hay que reconocer que no jugamos bien, que nos falta mejorar un montón, pero ahora vamos a estar más tranquilos para trabajar y mejorar en la semana. No se jugó bien, pero corrimos, metimos y dejamos todo adentro de la cancha. Eso es lo importante, que cuando salimos de la cancha nos miramos a los ojos y sabemos que no nos guardamos nada", señaló Cérica. "Venía complicado el partido (ante Los Andes). Ellos son un equipo muy duro, que trata bien la pelota en el medio. Por suerte pudimos aprovechar las situaciones de gol", añadió el delantero que marcó su quinto gol del campeonato (no convertía desde el 19 de noviembre) y llegó a 21 con la camiseta de Villa Dálmine. "Igualmente, ningún rival nos pasó por arriba, está todo muy parejo y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Nosotros tenemos las armas para mejorar. Nos venía faltando la puntada final, porque después somos un equipo que se entrega, que tiene hambre. Hacemos mucho esfuerzo para recuperar el balón, pero después la perdemos muy fácil. Creo que la clave está en mejorar eso", fue el análisis de Cérica de estos primeros cinco partidos de Villa Dálmine en este 2017.

CERICA YA CONVIRTIÓ EL PRIMER GOL Y RECIBE EL SALUDO DE SUS COMPAÑEROS. PENSANDO EN JUJUY El plantel de Villa Dálmine inició ayer una nueva semana de trabajo, pensando ya en el partido que tendrá el domingo frente a Gimnasia de Jujuy como visitante. Para ese encuentro podrá volver el capitán Horacio Falcón (cumplió su sanción), pero no así Pablo Burzio, quien se recupera de un desgarro. En tanto, Pablo Ruiz está en duda porque arrastra una sobrecarga muscular que el sábado lo obligó a salir en el segundo tiempo. SIN CAMBIOS ARRIBA Ayer, en el cierre de la fecha, tanto el líder del campeonato como su escolta igualaron y, así, todo sigue igual en la parte alta de la tabla. En Puerto Madryn, Guillermo Brown empató sin goles ante Santamarina de Tandil, mientras que en Misiones, Argentinos Juniors igualó 1-1 con Crucero del Norte, equipo que marcha en la última colocación y le ganaba al Bicho desde el tercer minuto de juego (lo empató Brian Romero a los 31 del ST). La próxima fecha, que lo tendrá a Villa Dálmine jugando el domingo en Jujuy ante Gimnasia, contará además con los siguientes partidos: Boca Unidos vs Almagro; Instituto vs Crucero del Norte; Argentinos Jrs vs Estudiantes (SL); Nueva Chicago vs Douglas Haig; Los Andes vs Atlético Paraná; Juventud Unida (G) vs Brown (A); Flandria vs Guillermo Brown (PM); Santamarina vs All Boys; Independiente Rivadavia vs Ferro Carril Oeste; y Chacarita vs San Martín (T).

