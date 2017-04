La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/abr/2017 Puerto Nuevo visita a Liniers por su primera victoria del año







Por la 20ª fecha de la Primera D, el Auriazul juega esta tarde en Villegas. Joaquín Montiel reemplazará al suspendido Antoni Rodríguez. En busca de su primer triunfo del año, Puerto Nuevo enfrentará esta tarde como visitante a Liniers en un partido correspondiente a la 20ª fecha de la Primera D. El encuentro, que será arbitrado por Santiago Mitre, comenzará a las 15.30 horas. El Auriazul llega a este compromiso luego de igualar 2-2 frente a Lamadrid como local, en una actuación en la que mostró mejorías tras la dura derrota 5-0 sufrida ante Claypole. De aquella goleada quedó suspendido el defensor Paulo Boumerá (recibió tres fechas de sanción), mientras que en el empate ante el Carcelero fue expulsado otro marcador central, Antoni Rodríguez, que tampoco podrá estar presente esta tarde. Por eso, para acompañar a Colombo en la zaga central, el DT Norberto Silvero contará con Joaquín Montiel desde el arranque. Después, no realizaría otras modificaciones respecto a la formación titular que presentó ante Lamadrid, aunque Michel Bustamante podría ingresar en reemplazo de Gastón Noir. Así, Puerto Nuevo alinearía hoy a Luciano Berro; Tadeo Mac Intyre, Joaquín Montiel, Raúl Colombo, Michel Gómez; Franco Colliard, Santiago Aguilar, Kevin Redondo, Juan Peloso; Gastón Noir o Michel Bustamante y Carlos Perrona. Liniers, por su parte, ha tenido también un arranque de año muy irregular, con apenas una victoria (2-1 a Claypole) en cuatro presentaciones (igualó frente Centro Español y Lamadrid y perdió en su último encuentro frente a Victoriano Arenas). Así perdió terreno en la lucha por los primeros puestos de la categoría. POR LA PRIMERA COMO VISITANTE. Además de buscar su primera victoria del año, Puerto Nuevo tratará también de conseguir su primer triunfo como visitante en el historial frente a Liniers, que en 15 partidos como local, ganó 12 y empató 3. LA 20 EN MARCHA. Esta 20ª fecha de la Primera D comenzó el domingo con la victoria 2-0 de Argentino de Rosario sobre Victoriano Arenas. En tanto, ayer, Muñiz le ganó 3-1 como visitante a Centro Español, mientras que Lamadrid venció 2-0 a Juventud Unida. Para hoy, además de Liniers vs Puerto Nuevo, están programados otros cuatro partidos: Lugano vs Yupanqui; Alem vs Deportivo Paraguayo; Ituzaingó vs Central Ballester; y Claypole vs Atlas.

EN SU ÚLTIMA PRESENTACIÓN, EL AURIAZUL IGUALÓ 2-2 CON LAMADRID. EL HISTORIAL VS LINIERS Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 32: En 31 partidos, Puerto Nuevo ganó 2 veces y Liniers obtuvo 20 victorias. Igualaron en 9 ocasiones. El Auriazul marcó 21 goles, mientras que La Topadora convirtió 65 COMO LOCAL PUERTO NUEVO: en 16 partidos, Puerto ganó 2 (12 goles) y Liniers venció en 8 oportunidades (32 goles). Empataron 6 juegos. COMO LOCAL LINIERS: jugaron 15 veces. Liniers ganó 12 (33 goles) y Puerto Nuevo no ganó (9 goles). Igualaron 3 encuentros. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: Puerto Nuevo 0 - Liniers 0. Partido jugado el 26 de septiembre de 2016, por la 5ª fecha. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: Liniers 1 - Puerto Nuevo. Se jugó el domingo 2 de agosto de 2015, por la 20ª fecha del Campeonato de Primera D. Gol convertido por Juan Ortiz López. Arbitraje de Jorge Mitre APOSTILLAS: 18 partidos sin ganarle a Liniers lleva el elenco "Portuario", con 11 derrotas y 7 empates. Como local, 9 juegos sin victorias para el equipo campanense con 5 empates y 4 derrotas. El último triunfo en esta condición fue el sábado 21 de septiembre de 1991, por la 15ª fecha del campeonato de Primera D 1991/92 por 2 a 1, con goles de Mauricio Oviedo y Fabián Gamboa (Diego Fernández el descuento para Liniers). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE VISITANTE DE 1995. Fue 1-1, el miércoles 22 de marzo, por la 9ª fecha del Torneo Clausura 1995 de la Primera C. LINIERS (1): Javier Alonso; Carlos Benítez, Roberto Cardozo, L. Ramos y Juan Carlos Mendoza; Bravo, Andrada, A. Giménez (R. Gómez); A. Benítez (Paz), Gustavo Fernández y Brossi. DT: Carlos Arias. SUPLENTES: Centurión, Jeréz Ruiz y Mehmed. PUERTO NUEVO (1): Pablo Cappelletti; Walter Barrios, Julio Viso, Javier González y Juan Gamarra (Nolberto Miño); Gustavo Kerke, Ramón Godoy, M. Giménez (Omar Díaz) y Roque Cabezas; Fabián Gamboa y Marcelo Tellería. DT: Carlos Pérez. SUPLENTES: Águila, Raúl Silva y Mariano Gastañaga. GOLES: PT 37m A. Giménez (L). ST 42m Omar Díaz (PN). CANCHA: Liniers. ÁRBITRO: Alejandro Arias.

