La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/abr/2017 El SAME Provincia desembarca en junio







El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) provincial llegará a la ciudad a partir de junio: así lo confirmó el Gobierno el sábado. "Desde junio, Campana va a tener el servicio de SAME Provincia, con ambulancias, médicos y enfermeros", se anunció en el video institucional proyectado. La gobernadora Vidal lanzó el SAME provincia en marzo, siendo los primeros Municipios beneficiados Almirante Brown, Bahía Blanca, Berisso, Brandsen, Ensenada, Ezeiza, Florencio Varela, General Pueyrredón, General Rodríguez, José C. Paz, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Pilar, Punta Indio, Quilmes, San Isidro, Tres de Febrero y Escobar. A partir de junio, el servicio se extenderá también a Berazategui, Cañuelas, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, General Las Heras, General San Martín, La Matanza, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Presidente Perón, San Fernando, San Miguel, San Vicente, Tigre, Vicente López y Zárate.



El SAME Provincia desembarca en junio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: